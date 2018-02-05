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Kaplan'dan Sakaryaspor değerlendirmesi
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KAPLAN'DAN SAKARYASPOR DEĞERLENDİRMESİ

Kaplan'dan Sakaryaspor değerlendirmesi

Hacettepe Spor Kulübü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Sakaryaspor beraberliğini değerlendirdi.

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İşte Kaplan'ın açıklamaları;

"Sakaryaspor karşısında ligdeki yenilmezlik serimizi sürdürdük ancak güzel oyunumuzu galibiyetle süsleyemediğimiz için üzgünüz. Maçta üstün olan taraf bizdik ancak gol yollarındaki şanssızlığımızı yenemedik bu maçta.

Oyuncularımın özverili mücadeleleri bizi sevindiren taraf oldu. Hepsini kutluyorum , kaybedilmiş iki puan var ancak ilerisi için yine umut verdiler bana. Puan tablosunda 4.sıradayız ve zirve takibimiz devam ediyor. 13 maçlık yenilgisiz serimize galibiyetler de ekleyerek yolumuza devam edeceğiz. Maçın hakemi de iyi bir yönetim sergiledi, onu da kutluyorum.

Maç önü ve maç sonunda yanımızda olan Arif Ölmez Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Camiamızın birlik ve beraberliği takımımıza da yansımış durumda.  Haftaya oynayacağımız Silivri maçında yine mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacağız."

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