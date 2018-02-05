Beşiktaş'ta orta saha alarmı

Hücum yollarında sıkıntı yaşayan siyah beyazlılar, şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray'dan 8, M. Başakşehir'den 5, Fenerbahçe'den ise 4 gol az attı.
Bu durumda, merkez orta sahada görev yapan oyuncuların skora yeteri kadar katkı sağlamamasının rolü büyük.
Teknik direktör Şenol Güneş'in orta sahayı değişmeli olarak teslim ettiği Atiba, Oğuzhan,Tolgay ve Medel dörtlüsü bu sezon sadece 1 gol atabildi.
Bu dört isim 20 haftada sadece 6 gol pası verdi.
Takımın paslaşma trafiğindeki sıkıntıya da dikkat çeken Şenol Güneş'in, Bursaspor maçı sonrası bu dört isimle özel olarak görüştüğü ve uyarılarda bulunduğu bildiriliyor.
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