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Gençler zoru başarmanın peşinde
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GENÇLER ZORU BAŞARMANIN PEŞİNDE

Gençler zoru başarmanın peşinde

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Salı günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

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Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Vodafone Park'ta yapılan ilk maçı 3-1 kaybeden Gençlerbirliği, rövanşta zoru başarmaya çalışacak.

Spor Toto Süper Lig'de 7 maçtır kaybetmeyen ve son olarak Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kalan başkent temsilcisi, kupada çeyrek finale gelene kadar Tuzlaspor, Kars 36 Spor ve Bursaspor'u elemişti.

Gençlerbirliği'nde, sakatlıkları bulunan Elvis Manu, Nihat Şahin ve Serdar Özkan, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.
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Mustafa Tanrıverdi
5 Şubat 201812:57
Yönetim maça taraftar istemiyor stadyum yarın boş kalacak zoru başarsa ne olur başarmasa ne olur.
1
nöri gantar
5 Şubat 201811:52
Klasspor zoru başarmanın peşinde demişsin.Duygusal değil akılsal düşün.Bir kere gb bu maçta gol atabilir ama golde çok çok büyük ihtimal yer.Çünkü savunma ve kaleci üst düzeyde değil.Kaliteleri yetersiz.Golü sukuletiç atabilir ama dediğim gibi gol de yer .Yani kısaca özeti:Tur şansı GB nin YÜZDE SIFIR.
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