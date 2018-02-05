Gençler zoru başarmanın peşinde

Yönetim maça taraftar istemiyor stadyum yarın boş kalacak zoru başarsa ne olur başarmasa ne olur.

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nöri gantar

5 Şubat 201811:52

Klasspor zoru başarmanın peşinde demişsin.Duygusal değil akılsal düşün.Bir kere gb bu maçta gol atabilir ama golde çok çok büyük ihtimal yer.Çünkü savunma ve kaleci üst düzeyde değil.Kaliteleri yetersiz.Golü sukuletiç atabilir ama dediğim gibi gol de yer .Yani kısaca özeti:Tur şansı GB nin YÜZDE SIFIR.