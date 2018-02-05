﻿
Akhisarspor galibiyeti unuttu! 12 maçtır...
﻿
Site İçi Arama
﻿

AKHİSARSPOR GALİBİYETİ UNUTTU! 12 MAÇTIR...

Akhisarspor galibiyeti unuttu! 12 maçtır...

Spor Toto Süper Lig'in 20.hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 kaybedenTeleset Mobilya Akhisarspor böylece galibiyet hasretini 12 maça çıkardı.

237 Okunma

Manisa ekibi ligde 8. haftadaki Trabzonspor galibiyetinin ardından 12 maçta 3 puana ulaşamadı. Lige iyi bir başlangıç yapan yeşil-siyahlı ekip, ilk 8 haftada topladığı 16 puan ve averajla 3. sırada yer almasına rağmen daha sonra istediği sonuçları alamadı. Trabzonspor'u deplasmanda 6-1'lik skorla geçtikten sonra 12 maçta galibiyet alamayan Ege temsilcisi, bu maçlarda sahadan 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı.

Son 12 haftada en başarısız ikinci takım

Bu süreçte sadece 5 puan toplayabilen Teleset Mobilya Akhisarspor, aynı periyotta 4 puana ulaşan Kardemir Karabükspor'dan sonra en başarısız ekip oldu. Ege temsilcisi, ligde 21 puan ve averajla düşme hattındaki Osmanlıspor'un 3 puan üzerinde 14. sırada yer alıyor.

Ligde en uzun süre galibiyet alamayan ekip konumunda bulunan yeşil-siyahlı ekip, 2014-2015'te 13 maçta galip gelememişti. O sezon 6. haftada Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup eden Ege temsilcisi, daha sonra çıktığı 13 maçta 6 beraberlik ve 7 yenilgi almıştı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında 7 Şubat Çarşamba günü Kayserispor'a konuk olacak Teleset Mobilya Akhisarspor, ligde ise 11 Şubat Pazar günü Bursaspor'u ağırlayacak.

ETİKETLER #Akhisar Bel.
Kasımpaşa 2 - Akhisar Bel. 0
Kasımpaşa - Akhisar Bel. maç kadroları belli oldu...
159 milyon 400 bin dolar harcandı!
Süper Lig'de 20. haftanın perdesi açılıyor
Akhisar Bel. 1 - Antalyaspor 1
Akhisar Bel. - Antalyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿