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Demir Grup Sivasspor 2 - Galatasaray 1
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DEMİR GRUP SİVASSPOR 2 - GALATASARAY 1

Demir Grup Sivasspor 2 - Galatasaray 1

Süper Lig 2017-2018 20. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 2-1 kazandı.

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Demir Grup Sivasspor 2 - Galatasaray 1

Süper Lig 2017-2018 20. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 2-1 kazandı.

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Carl Medjani, Mattias Bjarsmyr, Ziya Erdal, Auremir Dos Santos, Delvin Ndinga, Hakan Arslan, Sergiy Rybalka (76' Henri Saivet), Emre Kılınç (90' Paul Papp), Thievy Bifouma (78' Zoro Cyriac), Arouna Kone

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano Filho, Yuto Nagatomo, Maicon Roque, Jason Denayer, Sofiane Feghouli (68' Younes Belhanda), Ryan Donk, Yasin Öztekin (72' Sinan Gümüş), Tolga Ciğerci (60' Eren Derdiyok), Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis

Teknik Direktör: Fatih Terim

Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Özgür Yankaya

Goller: DK 16: Delvin Ndinga (Demir Grup Sivasspor), DK 58: Arouna Kone (Demir Grup Sivasspor), DK 79: Eren Derdiyok (Galatasaray)

Sarı Kartlar: DK 41: Sergiy Rybalka (Demir Grup Sivasspor), DK 61: Ziya Erdal (Demir Grup Sivasspor), DK 75: Fernando Muslera (Galatasaray), DK 83: Mariano Filho (Galatasaray)

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