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Giresunspor 0 - İstanbulspor 1
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GİRESUNSPOR 0 - İSTANBULSPOR 1

Giresunspor 0 - İstanbulspor 1

TFF 1.Lig 20. haftasında Giresunspor ile İstanbulspor Giresun Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı İstanbulspor 1-0 kazandı.

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Giresunspor 0 - İstanbulspor 1

TFF 1.Lig 20. haftasında Giresunspor ile İstanbulspor Giresun Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı İstanbulspor 1-0 kazandı.

Giresunspor: Ahmet Şahin, Panajotis Dimitriadis, Aykut Demir, Çağlar Birinci, Hüsamettin Tut, Recep Aydın (70' Muhammet Reis), Murat Gürbüzerol, Dmytro Korkishko (82' Sinan Özkan), Dodo, Jones Carioca, Batuhan Altıntaş (46' Henrique Almeida)

Teknik Direktör: Metin Diyadin

İstanbulspor: Okan Koçuk, Yalçın Kılınç, Oğuzhan Berber, Wellington Nascimento, Mehmet Zeki Çelik, Onur Kolay (72' Muhsin Yıldırım), Halil Çolak, Onur Ergün, Aldin Cajic (81' Eslem Öztürk), Kubilay Aktaş, İbrahim Yılmaz (87' Nemanja Kojic)

Teknik Direktör: Tamer Avcı

Hakem: Abdulkadir Bitigen, Hüsnü Emre Çelimli, Utku Tunavelioğlu, Zorbay Küçük

Gol: DK 90: Halil Çolak (İstanbulspor)

Sarı Kartlar: DK 9: Onur Kolay (İstanbulspor), DK 23: Halil Çolak (İstanbulspor), DK 32: Jones Carioca (Giresunspor), DK 69: Wellington Nascimento (İstanbulspor), DK 71: Aykut Demir (Giresunspor), DK 78: Okan Koçuk (İstanbulspor), DK 90: Kubilay Aktaş (İstanbulspor)

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