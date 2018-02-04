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Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maç kadroları belli oldu...
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DEMİR GRUP SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 20. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 20. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Yeni 4 Eylül Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Yeni 4 Eylül Stadı

Demir Grup Sivasspor: Arouna Kone, Nıls Erık Mattıas Bjarsmyr, Thıevy Guıvane Bıfouma Koulossa, Tolgahan Acar, Auremır Evangelısta Dos Santos, Serhıy Rybalka, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Ziya Erdal, Carl Medjanı, Delvin Chanel Ndınga

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Maıcon Pereıra Roque, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Ryan Henk Donk, Bafetıbı Gomıs, Garry Mendes Rodrıgues, Yuto Nagatomo, Jason Gregory Denayer, Sofıane Feghoulı

Teknik Direktör: Fatih Terim

Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Özgür Yankaya

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