Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maç kadroları belli oldu...Süper Lig 2017-2018 20. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da Yeni 4 Eylül Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Yeni 4 Eylül Stadı
Demir Grup Sivasspor: Arouna Kone, Nıls Erık Mattıas Bjarsmyr, Thıevy Guıvane Bıfouma Koulossa, Tolgahan Acar, Auremır Evangelısta Dos Santos, Serhıy Rybalka, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Ziya Erdal, Carl Medjanı, Delvin Chanel Ndınga
Teknik Direktör: Samet Aybaba
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Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Maıcon Pereıra Roque, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Ryan Henk Donk, Bafetıbı Gomıs, Garry Mendes Rodrıgues, Yuto Nagatomo, Jason Gregory Denayer, Sofıane Feghoulı
Teknik Direktör: Fatih Terim
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Özgür Yankaya
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