Atiker Konyaspor 1 - M.Başakşehir 1
Süper Lig 2017-2018 20. haftasında Atiker Konyaspor ile M.Başakşehir Konya Büyükşehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ferhat Öztorun, Ali Turan, Nejc Skubic, Petar Filipovic, Ali Çamdalı, Ömer Ali Şahiner, Mehdi Bourabia (85' Amir Hadziahmetovic), Deni Milosevic (75' Moryke Fofana), Wilfred Moke (66' Orkan Çınar), Adis Jahovic
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Haberleri İstatistikleri
M.Başakşehir: Volkan Babacan, Gael Clichy, Alexandu Epureanu, Junior Caiçara, Joseph Attamah, Marcio Mossoro (17' İrfan Can Kahveci), Stefano Napoleoni (63' Arda Turan), Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Edin Visca (88' Gökhan İnler), Emmanuel Adebayor
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halis Özkahya, Kerem Ersoy, Hakan Yemişken, Erkan Özdamar
Goller: DK 36: Emmanuel Adebayor (M.Başakşehir), DK 90: Nejc Skubic (Atiker Konyaspor)
Sarı Kartlar: DK 21: Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor), DK 43: Ferhat Öztorun (Atiker Konyaspor), DK 60: Emmanuel Adebayor (M.Başakşehir), DK 90: Emre Belözoğlu (M.Başakşehir)
Kırmızı Kart: DK 90: Emre Belözoğlu (M.Başakşehir)
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