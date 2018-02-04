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Denizlispor 0 - Eskişehirspor 2
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DENİZLİSPOR 0 - ESKİŞEHİRSPOR 2

Denizlispor 0 - Eskişehirspor 2

TFF 1.Lig 20. haftasında Denizlispor ile Eskişehirspor Denizli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Eskişehirspor 2-0 kazandı.

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Denizlispor 0 - Eskişehirspor 2

TFF 1.Lig 20. haftasında Denizlispor ile Eskişehirspor Denizli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Eskişehirspor 2-0 kazandı.

Denizlispor: Asil Kaan Güler, Cenk Güvenç, Kerem Can Akyüz (66' Mehmet Akyüz), İsmail Haktan Odabaşı (45' Leandro Kappel), Darko Lazic, Ismail Aissati (66' Burak Altıparmak), Hasan Kılıç, Barış Örücü, Alperen Babacan, Ziya Alkurt, Patrick Friday Eze

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Jerry Akaminko (83' Felix Michel), Kaan Kanak, Semih Güler, Bedirhan Altunbaş, Hürriyet Güçer, Hasan Hüseyin Acar, Dorukhan Toköz, Bruno Mezenga, Semih Şentürk (75' Aykut Akgün), Chikeluba Ofoedu (88' Hasan Ayaroğlu)

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Hakem: Volkan Bayarslan, Serdar Diyadin, Erkan Akbulut, Kadir Sağlam

Goller: DK 5: Bruno Mezenga (Eskişehirspor), DK 20: Semih Şentürk (Eskişehirspor)

Sarı Kartlar: DK 8: Bedirhan Altunbaş (Eskişehirspor), DK 14: Jerry Akaminko (Eskişehirspor), DK 18: Darko Lazic (Denizlispor), DK 64: Hürriyet Güçer (Eskişehirspor), DK 87: Kayacan Erdoğan (Eskişehirspor)

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