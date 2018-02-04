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Halkbank, deplasmanda rahat kazandı
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HALKBANK, DEPLASMANDA RAHAT KAZANDI

Halkbank, deplasmanda rahat kazandı

Efeler Ligi'nin 17'nci hafta mücadelesinde Jeopark Kula Belediyespor kendi evinde karşılaştığı lider Halkbank'a 3-0 mağlup oldu.

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Türkiye’nin devlerinin yarıştığı Efeler Liginde mücadele eden Manisa’nın tek temsilcisi Jeopark Kula Belediyespor, 2017-2018 sezonunun 17’nci hafta mücadelesinde başkent ekibi Halkbank ile Kula'da karşılaştı.

Kula Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 16-25, 16-25, 21-25'lik skorlarla kazanan Halkbank salondan 3-0 galip ayrıldı. Kendi evinde aldığı yenilgiyle Jeoark Kula Belediyespor'un 4 haftalık galibiyet serisi de sona ermiş oldu.

Salon: Kula

Hakemler: İlhami Şenyurt (xx), Ebru Ayata (xx)

Jeopark Kula Belediyespor: Olveira (x), Fatih (x), Weber (xx), Ali (x), Hürol (x), Radke (x), Mehmet (x), Muratcan (x), Halil (xx), Turgay (x)

Halkbank: Burutay (xxx), Samet (xx), Hernandez (xxx), Petric (xxx), Emre (xxx), Hierrezuelo (xx), Hasan (xxx), Abdullah (xx)

Setler: 16-25, 16-25, 21-25

Süre: 71 dakika (22, 23, 26)

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