Halkbank, deplasmanda rahat kazandı

Türkiye’nin devlerinin yarıştığı Efeler Liginde mücadele eden Manisa’nın tek temsilcisi Jeopark Kula Belediyespor, 2017-2018 sezonunun 17’nci hafta mücadelesinde başkent ekibi Halkbank ile Kula'da karşılaştı.
Kula Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 16-25, 16-25, 21-25'lik skorlarla kazanan Halkbank salondan 3-0 galip ayrıldı. Kendi evinde aldığı yenilgiyle Jeoark Kula Belediyespor'un 4 haftalık galibiyet serisi de sona ermiş oldu.
Salon: Kula
Hakemler: İlhami Şenyurt (xx), Ebru Ayata (xx)
Jeopark Kula Belediyespor: Olveira (x), Fatih (x), Weber (xx), Ali (x), Hürol (x), Radke (x), Mehmet (x), Muratcan (x), Halil (xx), Turgay (x)
Halkbank: Burutay (xxx), Samet (xx), Hernandez (xxx), Petric (xxx), Emre (xxx), Hierrezuelo (xx), Hasan (xxx), Abdullah (xx)
Setler: 16-25, 16-25, 21-25
Süre: 71 dakika (22, 23, 26)
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