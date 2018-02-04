İsmail Kartal'dan flaş sözler: Zaman çalmak için yere yatıyorlar!

Karşılaşmanın ardından Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kartal, golü bulup öne geçmeleri durumunda mücadeleden galibiyet ile ayrılacaklarını söyledi.
Deneyimli teknik adam yaptığı açıklamada, "Planladığımız gibi gitti her şey. İlk devre daha kompakt bir şekilde rakibi bekleyerek karşıladık. 30. dakikadan sonra rakibin üzerine gitmeye başladık. Buna rağmen bir, iki tane net pozisyonumuz vardı. İkinci yarı rakibe biraz daha ön tarafta baskı yaparak, tempoyu arttırarak başladık. 65. dakikaya kadar tempolu oynadık. Orada da pozisyonlar ürettik ama istediğimiz bir golü bulamadık. Eğer bir gol atıp öne geçseydik maçı kazanabileceğimizi düşünüyorduk. Sonuçta oyuncularım bugün iyi mücadele ettiler. Ama buraya gelen her takım zaman çalmak için çok fazla yere yatıp oyunun zamanını heba ediyorlar. Buraya gelen hakemlerimizi kendi dilimizin döndüğünce uyarmamıza rağmen maalesef bir önlem alınamıyor. Herkes puan alma derdinde. Herkesin kendine göre bir hesabı var ve tabi ki bizim de bir hesabımız var. Sonuçta bugün bir puan aldık ama takımın geneli iyi mücadele etti, kazanmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar" ifadelerini kullandı.
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