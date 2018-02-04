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İsmail Kartal'dan flaş sözler: Zaman çalmak için yere yatıyorlar!
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İSMAİL KARTAL'DAN FLAŞ SÖZLER: ZAMAN ÇALMAK İÇİN YERE YATIYORLAR!

İsmail Kartal'dan flaş sözler: Zaman çalmak için yere yatıyorlar!

Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında sahasında Elazığspor ile 0-0 berabere kaldı.

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Karşılaşmanın ardından Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kartal, golü bulup öne geçmeleri durumunda mücadeleden galibiyet ile ayrılacaklarını söyledi.

“Buraya gelenler zaman çalmak için yere yatıyor”

Deneyimli teknik adam yaptığı açıklamada, "Planladığımız gibi gitti her şey. İlk devre daha kompakt bir şekilde rakibi bekleyerek karşıladık. 30. dakikadan sonra rakibin üzerine gitmeye başladık. Buna rağmen bir, iki tane net pozisyonumuz vardı. İkinci yarı rakibe biraz daha ön tarafta baskı yaparak, tempoyu arttırarak başladık. 65. dakikaya kadar tempolu oynadık. Orada da pozisyonlar ürettik ama istediğimiz bir golü bulamadık. Eğer bir gol atıp öne geçseydik maçı kazanabileceğimizi düşünüyorduk. Sonuçta oyuncularım bugün iyi mücadele ettiler. Ama buraya gelen her takım zaman çalmak için çok fazla yere yatıp oyunun zamanını heba ediyorlar. Buraya gelen hakemlerimizi kendi dilimizin döndüğünce uyarmamıza rağmen maalesef bir önlem alınamıyor. Herkes puan alma derdinde. Herkesin kendine göre bir hesabı var ve tabi ki bizim de bir hesabımız var. Sonuçta bugün bir puan aldık ama takımın geneli iyi mücadele etti, kazanmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar" ifadelerini kullandı.

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8
HATALI
4 Şubat 201820:54
Bir hata varsa bunu rakip takımın oyun sistemindemi aramak lazım yoksa kendi oyun sistemindemi aramak lazım.
7
Cankirili Simsar Seco
4 Şubat 201820:26
Hoca Tisdell ilk 11 oyuncusu demis zaten sadece uzun sure mac oynamadigi icin mac kondusyonu yetersiz diyor.3-4 haftaya takima girer. Ilhan atak yerine savunmakla mesgul bir sorunda orada;Kibbongun oyuna girisiyle baskili oynamaya basladik.Takimin sonuc degistirecek ozel bir oyuncusu yok o yuzden tempomuz cok yuksek olmali.Su anda takim istenilen yuksek tempoda pres ile oynamiyor.Ligin ilk yarisiyla fark bu.
6
Murat çağrı
4 Şubat 201819:21
Tisdel ilk onbir futbolcusu hocam
5
Birakin bu mazaretleri
4 Şubat 201818:59
Hocam 90 degil 120 dk oynasan ne olacak. Bes mactir gol atamiyor ama sampiyonluga oynuyoruz. Vakit gecirmeyip biraz oynasalar o bir puani da alamiyaxagiz. Gol yollarinda kim aksiyorsa bir gun de farkli oyuncularla basla. İlk yarida tamam 10 mac kazandik ama tamamen inanilmaz sekilde mucadele eden hicbir sistem olmamasina ragmen tekmeye kafasina sokan ve bu badki ile rakibi hataya zorlayan oyunla kazandik. Rakipler takini cozdu tedbir aliyor. Forvetlerin neredeyse bir pozisyona girmeden maci bitiriyor. Hazirlik maclarinda ve erzurum macinda gol atamayinca gercegi gorup ya transfer icin yonetimi zorlayacakrin ya da bu kadro yeter diyorsan hep ayni 12-13 kisiyle degil bazen farkli oyunculara da gorev vererek oyun anlayisini degistirmen lazim herseye ragmen birlik beraberlik icinde hatalarimizdan ders alarak bazi duzenlemeler yaparak alacagimiz 3 puan bizi tekrar ayaga kaldirir ve motive eder. İlk iki hedefini bu kadar puan almisken heba etmeyelim. Play off hic kolay degil. Bu yarista sanli Ankaragucumuze basarilar diliyorum.
4
Birakin bu mazaretleri
4 Şubat 201818:59
Hocam 90 degil 120 dk oynasan ne olacak. Bes mactir gol atamiyor ama sampiyonluga oynuyoruz. Vakit gecirmeyip biraz oynasalar o bir puani da alamiyaxagiz. Gol yollarinda kim aksiyorsa bir gun de farkli oyuncularla basla. İlk yarida tamam 10 mac kazandik ama tamamen inanilmaz sekilde mucadele eden hicbir sistem olmamasina ragmen tekmeye kafasina sokan ve bu badki ile rakibi hataya zorlayan oyunla kazandik. Rakipler takini cozdu tedbir aliyor. Forvetlerin neredeyse bir pozisyona girmeden maci bitiriyor. Hazirlik maclarinda ve erzurum macinda gol atamayinca gercegi gorup ya transfer icin yonetimi zorlayacakrin ya da bu kadro yeter diyorsan hep ayni 12-13 kisiyle degil bazen farkli oyunculara da gorev vererek oyun anlayisini degistirmen lazim herseye ragmen birlik beraberlik icinde hatalarimizdan ders alarak bazi duzenlemeler yaparak alacagimiz 3 puan bizi tekrar ayaga kaldirir ve motive eder. İlk iki hedefini bu kadar puan almisken heba etmeyelim. Play off hic kolay degil. Bu yarista sanli Ankaragucumuze basarilar diliyorum.
3
Abdulkadir ç.
4 Şubat 201818:39
"en böyük aga başka böyük yok" sonuna kadar desteklemekten başka yapılabilecek yoktur.kadro takviyesi yapamadık.baska fikri olan?.
2
Aydın
4 Şubat 201818:22
Hocam biz başka maçamı gittik sahada kazanmak adına yapılan hiç birşey futbol yok takımın yarısından fazlası defans yapıyor
1
Kadir
4 Şubat 201817:42
Hoca değişiklikler önceden yapılmalı tisdel kehinde oynamalı
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