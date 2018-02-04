İrfan Buz: Bizimde emeğimiz var, yazık günahtır

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşan ve tek golle mağlup olan Osmanlıspor'da puan alamamanın üzüntüsü var. Maç sonrasında basın toplantısı düzenleyen Osmanlıspor teknik direktörü İrfan Buz, Kayserispor maçını yorumladı.
Şehitlerimize rahmet ve yakınlarına ve Türk halkına başsağlığı dileyen Osmanlıspor teknik direktörü İrfan Buz, "Kaybetme düşüncemiz yoktu. Coşkulu da başladık. Penaltı kararı dengemizi bozdu. Uzaktan yakından penaltı ile alakası yoktu. Hakem bizim de emeğimizin olduğunu unutmamalıydı. İkinci yarıda beraberilği bulmaya çalıştık. Biz de hatalar yaptık. Özellikle final pasları yerine gitmedi" dedi.
Kayserispor'un sürekli olarak zamanı öldürmeye yönelik tavırlar sergilemesini de eleştiren ve bunlara göz yuman hakemin de kararına şaşırdığını ifade eden İrfan Buz, "Profesyonellik bu olmamalı. Yarın bir gün bizde mi yapalım. Biz yapmak istemiyoruz. Yine de Kayserispor'u kazandıkları için tebrik ediyorum. Biz de önümüze bakacağız. Final paslarında daha doğru tercihlerde bulunmalıyız" yorumunda bulundu.
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