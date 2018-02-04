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İrfan Buz: Bizimde emeğimiz var, yazık günahtır
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İRFAN BUZ: BİZİMDE EMEĞİMİZ VAR, YAZIK GÜNAHTIR

İrfan Buz: Bizimde emeğimiz var, yazık günahtır

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıklamada öncelikle Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan kahraman Mehmetçiklere Allah’tan rahmet diledi.

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Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşan ve tek golle mağlup olan Osmanlıspor'da puan alamamanın üzüntüsü var. Maç sonrasında basın toplantısı düzenleyen Osmanlıspor teknik direktörü İrfan Buz, Kayserispor maçını yorumladı. 

Şehitlerimize rahmet ve yakınlarına ve Türk halkına başsağlığı dileyen Osmanlıspor teknik direktörü İrfan Buz, "Kaybetme düşüncemiz yoktu. Coşkulu da başladık. Penaltı kararı dengemizi bozdu. Uzaktan yakından penaltı ile alakası yoktu. Hakem bizim de emeğimizin olduğunu unutmamalıydı. İkinci yarıda beraberilği bulmaya çalıştık. Biz de hatalar yaptık. Özellikle final pasları yerine gitmedi" dedi.

Kayserispor'un sürekli olarak zamanı öldürmeye yönelik tavırlar sergilemesini de eleştiren ve bunlara göz yuman hakemin de kararına şaşırdığını ifade eden İrfan Buz, "Profesyonellik bu olmamalı. Yarın bir gün bizde mi yapalım. Biz yapmak istemiyoruz. Yine de Kayserispor'u kazandıkları için tebrik ediyorum. Biz de önümüze bakacağız. Final paslarında daha doğru tercihlerde bulunmalıyız" yorumunda bulundu.
 

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BAŞKENTLİ
4 Şubat 201818:24
OLSUN HOCAM DERT ETMEYE YENİLGİ ÖNEMLİ DEĞİL TABİİ TARAFTAR VE SENİN İÇİN DEĞİL YÖNETİM İÇİN BAK BİLETLERİ 50 LİRA YAPTILAR YÖNETİM KASAYI DOLDURDU 2 trilyon HASILAT VAR YÖNETİM MAÇI 5 LİRA YAPSA ZARAR EDERDİ ÇÜNKÜ ONLAR LİGDE 1 GALİBİYETİN KAÇ PARA OLDUĞUNDAN Bİ HABER OLDUK LARI İÇİN FİYATLARI YÜKSEK TUTUP HASILAT TOPLAYACAKLARINI SANIYORLAR SEN ÜZÜLME SENEYE BİR ALT KÜMEDE DAHA ÇOK KAZANIRLAR ÇÜNKÜ KAFALARI O KADAR BAŞLIYOR MAALESEF
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