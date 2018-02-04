Giresunspor - İstanbulspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 18:00'da başlayacak Giresunspor - İstanbulspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 20. Haftasında Giresun Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Giresun Atatürk
Giresunspor: Aykut Demir, Panajotıs Dımıtrıadıs, Dmytro Korkıshko, Mustafa Batuhan Altıntaş, Recep Aydın, Murat Gürbüzerol, Jones Da Sılva Lopes, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Çağlar Birinci, Ahmet Şahin, Hüsamettin Tut
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Haberleri İstatistikleri
İstanbulspor: Okan Kocuk, Yalçın Kılınç, Onur Kolay, Onur Ergün, Aldın Cajıc, Oğuzhan Berber, Wellıngton Ferreıra Nascımento, Kubilay Aktaş, Mehmet Zeki Çelik, İbrahim Halil Çolak, İbrahim Yılmaz
Teknik Direktör: Tamer Avcı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Abdulkadir Bitigen, Hüsnü Emre Çelimli, Utku Tunavelioğlu, Zorbay Küçük
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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