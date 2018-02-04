CHP Kurultayında Ankaragücü damgası

Ankaragücü taraftarları, Parti Meclisi adayı, eski başkanları Cengiz Topel Yıldırım’ı desteklemek için CHP Kurultayına geldi.

Yaklaşık 1000 Ankaragücü taraftarları “Ankaragüçlüyüz, Atatürkçüyüz” sloganları ile salona geldi. Salona girişlerinde Cumhuriyet Halk Partililerin alkışlarını alan taraftarlar, tribünleri de İzmir Marşı ile inletti.

“Ankara’nın Başkanı Cengiz Topel Yıldırım” sloganları ile eski başkanlarını tribüne davet eden Ankaragüçlüler, Yıldırım’ın gelmesi ile birlikte destek sloganlarını arttırarak sürdürdü.

Taraftarlar daha sonra kongreyi takip etmek için tribünlerdeki yerlerini aldılar.