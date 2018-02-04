Osmanlıspor Kayseri'ye yenildi

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YENİKENTLİ

4 Şubat 201816:25

ARKADAŞLAR YENİLGİ ÖNEMLİ DEĞİL NASILSA BU MAÇIN BİLETLERİNİ 43 LİRAYA SATTIYA YÖNETİM VE PEKDE GÜZEL BOŞ TRÜBÜNLERE OYNADIYA AMAÇ GERÇEKLEŞMİŞTİR YOKSA AMAÇ MAÇI KAZANMAK OLSAYDI YAPAR DI BİLETİ 10 LİRA SEYİRCİYİ STADA ÇEKER MAÇIDA ALIRDI EYY GAFİLLER ŞU STADLARI DOLU OLAN MALATYA KAYSERİ SİVAS KONYA BURSA BİLETLERİ KAÇ LİRAYA SATIYOR BİR BAKIN ALLAH RIZASI İÇİN BU TAKIMI TARAFTARA KAPATIRSANIZ BASİT MAÇLARI BİLE 50 LİRA YAPARSANIZ BU TAKIM NASIL BAŞARILI OLUR YAZIK SİZE HEMDE ÇOK YAZIK