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Osmanlıspor Kayseri'ye yenildi
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OSMANLISPOR KAYSERİ'YE YENİLDİ

Osmanlıspor Kayseri'ye yenildi

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor, deplasmanda Osmanlıspor'u 1-0 yendi.

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Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golü 12'de penaltıdan Deniz Türüç attı.

Ligde 3 maç (1 beraberlik, 2 yenilgi) sonra kazanan Marius Sumudica yönetimindeki Kayserispor, puanını 34'e yükseltti.

Ligde üst üste ikinci yenilgisini alan Osmanlıspor ise 18 puanda kaldı.

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YENİKENTLİ
4 Şubat 201816:25
ARKADAŞLAR YENİLGİ ÖNEMLİ DEĞİL NASILSA BU MAÇIN BİLETLERİNİ 43 LİRAYA SATTIYA YÖNETİM VE PEKDE GÜZEL BOŞ TRÜBÜNLERE OYNADIYA AMAÇ GERÇEKLEŞMİŞTİR YOKSA AMAÇ MAÇI KAZANMAK OLSAYDI YAPAR DI BİLETİ 10 LİRA SEYİRCİYİ STADA ÇEKER MAÇIDA ALIRDI EYY GAFİLLER ŞU STADLARI DOLU OLAN MALATYA KAYSERİ SİVAS KONYA BURSA BİLETLERİ KAÇ LİRAYA SATIYOR BİR BAKIN ALLAH RIZASI İÇİN BU TAKIMI TARAFTARA KAPATIRSANIZ BASİT MAÇLARI BİLE 50 LİRA YAPARSANIZ BU TAKIM NASIL BAŞARILI OLUR YAZIK SİZE HEMDE ÇOK YAZIK
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