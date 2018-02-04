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Batman Petrol 0 - Kemerspor 2003 1
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BATMAN PETROL 0 - KEMERSPOR 2003 1

Batman Petrol 0 - Kemerspor 2003 1

TFF 3.Lig 1.Grup 20. haftasında Batman Petrol ile Kemerspor 2003 Batman 16 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Kemerspor 2003 1-0 kazandı.

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Batman Petrol 0 - Kemerspor 2003 1

TFF 3.Lig 1.Grup 20. haftasında Batman Petrol ile Kemerspor 2003 Batman 16 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kemerspor 2003 1-0 kazandı.

Batman Petrol: Ahmet Taş, Celal Aras, Ensar Çetinkaya, Atilla Erel, Erman Taşkın, Ramazan Kaya, Emre Bayram, Emre Aydın, Samed Kartal, Hakan Soylu (76' Hüseyin Ali Pala), Reha Kurt

Teknik Direktör: Tahsin Nazmi Erdenerin

Kemerspor 2003: İsmail Çetin, Volkan Can, Atakan Cangöz (9' Birkan Öksüz), Fikret Sevilgen, Abdulsamet Burak, Ahmet Mümin Papaker, Doğukan Sinik, Akın Akman, Deniz Ataç, Görkem Dalmaz (61' Sevcan Bıyıklı), Lokman Erdoğan

Teknik Direktör: Şenol Fidan

Hakem: Eren Özyemişcioğlu, Faik Polat, Gökhan Esen, Aliriza Tufan Çerçioğlu

Gol: DK 72: Doğukan Sinik (Kemerspor 2003)

Sarı Kart: DK 61: Fikret Sevilgen (Kemerspor 2003)

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İşte Batman Petrol - Kemerspor 2003 maçında ilk 11'ler
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