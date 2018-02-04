Osmanlıspor 0 - Kayserispor 1
Süper Lig 2017-2018 20. haftasında Osmanlıspor ile Kayserispor Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kayserispor 1-0 kazandı.
Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Tiago Pinto, Yalçın Ayhan, Numan Çürüksu, Avdija Vrsajevic, Mehmet Güven (46' Özer Hurmacı), Musa Çağıran (78' Payam Sadeghian), Tortol Lumanza Lembi, Sokol Cikalleshi (46' Mehmet Batdal), Serdar Gürler, Aminu Umar
Teknik Direktör: İrfan Buz
Haberleri İstatistikleri
Kayserispor: Silviu Lung, Jean-armel Kana-biyik (81' Levent Gülen), Cristian Sapunaru, Oleksandr Kucher, Atila Turan, Ryan Mendes, Güray Vural (72' Silvestre Varela), Şamil Cinaz, Stephane Badji, Deniz Türüç (86' Fernando Boldrin), Umut Bulut
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ümit Öztürk, Uygar Bebek, Osman Gökhan Bilir, Kutluhan Bilgiç
Gol: DK 12: Deniz Türüç (Kayserispor)
Sarı Kartlar: DK 29: Serdar Gürler (Osmanlıspor), DK 62: Musa Çağıran (Osmanlıspor), DK 90: Silvestre Varela (Kayserispor), DK 90: Silviu Lung (Kayserispor)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Paykasa Kart - Paykasa Bozdurma İşlemleri - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.