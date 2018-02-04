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Osmanlıspor 0 - Kayserispor 1
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OSMANLISPOR 0 - KAYSERİSPOR 1

Osmanlıspor 0 - Kayserispor 1

Süper Lig 2017-2018 20. haftasında Osmanlıspor ile Kayserispor Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Kayserispor 1-0 kazandı.

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Osmanlıspor 0 - Kayserispor 1

Süper Lig 2017-2018 20. haftasında Osmanlıspor ile Kayserispor Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kayserispor 1-0 kazandı.

Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Tiago Pinto, Yalçın Ayhan, Numan Çürüksu, Avdija Vrsajevic, Mehmet Güven (46' Özer Hurmacı), Musa Çağıran (78' Payam Sadeghian), Tortol Lumanza Lembi, Sokol Cikalleshi (46' Mehmet Batdal), Serdar Gürler, Aminu Umar

Teknik Direktör: İrfan Buz

Kayserispor: Silviu Lung, Jean-armel Kana-biyik (81' Levent Gülen), Cristian Sapunaru, Oleksandr Kucher, Atila Turan, Ryan Mendes, Güray Vural (72' Silvestre Varela), Şamil Cinaz, Stephane Badji, Deniz Türüç (86' Fernando Boldrin), Umut Bulut

Teknik Direktör:

Hakem: Ümit Öztürk, Uygar Bebek, Osman Gökhan Bilir, Kutluhan Bilgiç

Gol: DK 12: Deniz Türüç (Kayserispor)

Sarı Kartlar: DK 29: Serdar Gürler (Osmanlıspor), DK 62: Musa Çağıran (Osmanlıspor), DK 90: Silvestre Varela (Kayserispor), DK 90: Silviu Lung (Kayserispor)

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