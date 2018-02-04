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Yeşil Bursa 1 - Kırıkhanspor 2
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YEŞİL BURSA 1 - KIRIKHANSPOR 2

Yeşil Bursa 1 - Kırıkhanspor 2

TFF 3.Lig 2.Grup 20. haftasında Yeşil Bursa ile Kırıkhanspor Minareli Çavuş Spor Tesisleri Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Kırıkhanspor 2-1 kazandı.

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Yeşil Bursa 1 - Kırıkhanspor 2

TFF 3.Lig 2.Grup 20. haftasında Yeşil Bursa ile Kırıkhanspor Minareli Çavuş Spor Tesisleri Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kırıkhanspor 2-1 kazandı.

Yeşil Bursa: Volkan Tercan, İbrahim Ethem Sevinç, Mehmet Kalkan, Furkan Emre Ünver, Berke Sağkan, Fatih Şen, Arif Şahin (65' Hakan Yavuz), Doğan Ateş, Berat Jonathan Ustabaşı, Tugay Meşekoparan (65' Tuncay Öndel), Ozan Karabacak

Teknik Direktör: Metin Serbest

Kırıkhanspor: Ferdi Yalçın, Doğan Altınkaya, Erhan Gözetlik, Mustafa Acar, Özcan Dağ, Mehmet Fırat Demir, Egecan Çevir (81' Taylan Özgün), Ahmet Karaman (52' Burak Seres), Mustafa Olcaytu Ergen, Erkan Sancar (90' Alparslan Boyraz), Muzaffer Özcanlı

Teknik Direktör: Şenol Kürkçüoğlu

Hakem: Ercan Hellaç, Kasım Oyarçin, Taner İlker Gümrükçüoğlu, Adem Karakaya

Goller: DK 35: Tugay Meşekoparan (Yeşil Bursa), DK 54: Muzaffer Özcanlı (Kırıkhanspor), DK 87: Muzaffer Özcanlı (Kırıkhanspor)

Sarı Kartlar: DK 33: Erhan Gözetlik (Kırıkhanspor), DK 43: Furkan Emre Ünver (Yeşil Bursa), DK 58: Mehmet Kalkan (Yeşil Bursa), DK 79: Egecan Çevir (Kırıkhanspor), DK 88: Muzaffer Özcanlı (Kırıkhanspor), DK 90: Doğan Altınkaya (Kırıkhanspor)

Kırmızı Kart: DK 89: Mehmet Fırat Demir (Kırıkhanspor)

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