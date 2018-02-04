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Muğlaspor 0 - Tire 1922 Spor 1
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MUĞLASPOR 0 - TİRE 1922 SPOR 1

Muğlaspor 0 - Tire 1922 Spor 1

TFF 3.Lig 2.Grup 20. haftasında Muğlaspor ile Tire 1922 Spor Muğla Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Tire 1922 Spor 1-0 kazandı.

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Muğlaspor 0 - Tire 1922 Spor 1

TFF 3.Lig 2.Grup 20. haftasında Muğlaspor ile Tire 1922 Spor Muğla Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Tire 1922 Spor 1-0 kazandı.

Muğlaspor: Barış Başkan, Fırat Hekimoğlu (46' Polat Ertek), Yasin Öztop, Osman Bodur, Onur Uğlu, Ender Acar, Ali Koçak (72' Sami İzcican), Ceyhun Elmas (46' Doruk Bulut), Nizamettin Emirhan Kılıç, Emre Gemici, Melik Yeğin

Teknik Direktör: Mustafa Yağcı

Tire 1922 Spor: Fatih Gülmez, Ufuk Arslan, Erdinç Karakaş, Hasan Akdemir, Güner Okay (60' Enes Bakal), Ersin Aslantoğ, Nihat Yılmaz, Mümin Talip Pazarlı, Cemal Şener, Gökhan Erdöl, Sergen Yakupçebioğlu (84' Yunus Şimşek)

Teknik Direktör: Nihat Balan

Hakem: Sinan Özcan, Zafer Gayretli, Kenan Özcan, Osmancan Davulcu

Gol: DK 29: Mümin Talip Pazarlı (Tire 1922 Spor)

Sarı Kartlar: DK 75: Gökhan Erdöl (Tire 1922 Spor), DK 77: Nizamettin Emirhan Kılıç (Muğlaspor), DK 90: Fatih Gülmez (Tire 1922 Spor)

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