Kasımpaşa 2 - Akhisar Bel. 0
Süper Lig 2017-2018 20. haftasında Kasımpaşa ile Akhisar Bel. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kasımpaşa 2-0 kazandı.
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Veysel Sarı, Strahil Popov, Kenneth Omeruo, Syam Ben Youssef, Loret Sadiku, David Pavelka, Trezeguet, Samuel Eduok (89' İlhan Depe), Bernard Mensah (76' Ahmed Ildiz), Mbaye Diagne (67' Bengali Koita)
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
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Akhisar Bel.: Milan Lukac, Dany Nounkeu, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Abdoul Sissoko, Serginho Mineiro (82' Muğdat Çelik), Evgen Seleznyov, Olcan Adın, Onur Ayık (75' Helder Barbosa), Daniel Larsson (59' Paulo Henrique)
Teknik Direktör: Okan Buruk
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Barış Şimşek, Erdinç Sezertam, Mehmet Metin, Sarperbarış Saka
Goller: DK 51: Trezeguet (Kasımpaşa), DK 90: Trezeguet (Kasımpaşa)
Sarı Kartlar: DK 30: David Pavelka (Kasımpaşa), DK 45: Dany Nounkeu (Akhisar Bel.)
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