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A. Bağcılar 2 - 1461 Trabzon 1
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A. BAĞCILAR 2 - 1461 TRABZON 1

A. Bağcılar 2 - 1461 Trabzon 1

TFF 3.Lig 2.Grup 20. haftasında A. Bağcılar ile 1461 Trabzon Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı A. Bağcılar 2-1 kazandı.

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A. Bağcılar 2 - 1461 Trabzon 1

TFF 3.Lig 2.Grup 20. haftasında A. Bağcılar ile 1461 Trabzon Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı A. Bağcılar 2-1 kazandı.

A. Bağcılar: Burak Onur, Gökhan Çalışır (78' Sefer Sever), Sezer Yıldırım, Emre Baysal, Halil İbrahim Mızrap, Güney Polat, Arda Şahin (61' Furkan Zengin), Oğuz Aksoy (46' Recep Berk Elitez), Bertuğ Başdemir, Ertuğrul Yıldırım, Murat Batuhan Abdikoğlu

Teknik Direktör: Armağan Turhan

1461 Trabzon: Ogün Çebi, Erhan Kurt, Rasimcan Değirmenci, Yunus Emre Çakır, Furkan Yıldırım, Yüksel Şişman (26' Ali Han Aydın), Semih Karadeniz, Yağızcan Erdem, Gökhan Aydaş, Ali Han Tunçer, Mahmut Şeker (88' Mert Yıldırım)

Teknik Direktör: Hamdi Zıvalıoğlu

Hakem: Efe Soysal, Hasan Okan Baylan, Fatih Deveci, Barış Asım Ünal

Goller: DK 58: Recep Berk Elitez (A. Bağcılar), DK 79: Yağızcan Erdem (1461 Trabzon), DK 86: Sefer Sever (A. Bağcılar)

Sarı Kartlar: DK 32: Furkan Yıldırım (1461 Trabzon), DK 36: Gökhan Çalışır (A. Bağcılar), DK 75: Gökhan Aydaş (1461 Trabzon), DK 90: Burak Onur (A. Bağcılar), DK 90: Emre Baysal (A. Bağcılar), DK 90: Güney Polat (A. Bağcılar)

Kırmızı Kart: DK 53: Sezer Yıldırım (A. Bağcılar)

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