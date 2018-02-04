A. Bağcılar 2 - 1461 Trabzon 1
TFF 3.Lig 2.Grup 20. haftasında A. Bağcılar ile 1461 Trabzon Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı A. Bağcılar 2-1 kazandı.
A. Bağcılar: Burak Onur, Gökhan Çalışır (78' Sefer Sever), Sezer Yıldırım, Emre Baysal, Halil İbrahim Mızrap, Güney Polat, Arda Şahin (61' Furkan Zengin), Oğuz Aksoy (46' Recep Berk Elitez), Bertuğ Başdemir, Ertuğrul Yıldırım, Murat Batuhan Abdikoğlu
Teknik Direktör: Armağan Turhan
Haberleri İstatistikleri
1461 Trabzon: Ogün Çebi, Erhan Kurt, Rasimcan Değirmenci, Yunus Emre Çakır, Furkan Yıldırım, Yüksel Şişman (26' Ali Han Aydın), Semih Karadeniz, Yağızcan Erdem, Gökhan Aydaş, Ali Han Tunçer, Mahmut Şeker (88' Mert Yıldırım)
Teknik Direktör: Hamdi Zıvalıoğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Efe Soysal, Hasan Okan Baylan, Fatih Deveci, Barış Asım Ünal
Goller: DK 58: Recep Berk Elitez (A. Bağcılar), DK 79: Yağızcan Erdem (1461 Trabzon), DK 86: Sefer Sever (A. Bağcılar)
Sarı Kartlar: DK 32: Furkan Yıldırım (1461 Trabzon), DK 36: Gökhan Çalışır (A. Bağcılar), DK 75: Gökhan Aydaş (1461 Trabzon), DK 90: Burak Onur (A. Bağcılar), DK 90: Emre Baysal (A. Bağcılar), DK 90: Güney Polat (A. Bağcılar)
Kırmızı Kart: DK 53: Sezer Yıldırım (A. Bağcılar)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Paykasa Kart - Paykasa Bozdurma İşlemleri - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.