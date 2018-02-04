﻿
Bayburtspor 1 - Dardanelspor 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

BAYBURTSPOR 1 - DARDANELSPOR 0

Bayburtspor 1 - Dardanelspor 0

TFF 3.Lig 1.Grup 20. haftasında Bayburtspor ile Dardanelspor Bayburt Genç Osman Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Bayburtspor 1-0 kazandı.

417 Okunma

Bayburtspor 1 - Dardanelspor 0

TFF 3.Lig 1.Grup 20. haftasında Bayburtspor ile Dardanelspor Bayburt Genç Osman Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bayburtspor 1-0 kazandı.

Bayburtspor: Ramazan Aydın, Zafer Aydoğdu, Hasan Güleryüz, Rahmi Muhammet Akyazı, Barış Gök (62' Hacı Şükrü Çiçek), Ali Kemal Yükseker, Özkan Toprak, Güney Tutcuoğlu (90' Mert Özyıldırım), Güray Gazioğlu (80' Nazif Şener), Eren Açıkgöz, Coşkun Yılmaz

Teknik Direktör: Özgür Zengin

Dardanelspor: Cüneyt Çelik, Mustafa Vargel, Şahinali Terzi, Hüseyin Cankurt Atasoy (88' Furkan Polat), Serhat Yazgan, Hasan Türk, Ufuk Özbek (53' Ahmet Mert Bayındır), Sergen Piçinciol, Ahmet Yazar (69' Hıdır Surme), Uğur Uğur, Fırat Aras

Teknik Direktör: Vehbi Cevher

Hakem: Demokrat Özgür Güneş, Hüseyin Otyakmaz, Ali Orhun Kara, Taner Tuncer

Gol: DK 87: Hacı Şükrü Çiçek (Bayburtspor)

Sarı Kartlar: DK 16: Zafer Aydoğdu (Bayburtspor), DK 49: Mustafa Vargel (Dardanelspor), DK 67: Coşkun Yılmaz (Bayburtspor)

﻿

İşte Bayburtspor - Dardanelspor maçında ilk 11'ler
Düzcespor 0 - Bayburtspor 2
Dardanelspor 2 - Halide Edip Adıvarspor 2
Dardanelspor - Halide Edip Adıvarspor maç kadroları belli oldu...
Düzcespor - Bayburtspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bayburtspor 3 - Erzin Belediyespor 1
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿