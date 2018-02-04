Bayburtspor 1 - Dardanelspor 0
TFF 3.Lig 1.Grup 20. haftasında Bayburtspor ile Dardanelspor Bayburt Genç Osman Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bayburtspor 1-0 kazandı.
Bayburtspor: Ramazan Aydın, Zafer Aydoğdu, Hasan Güleryüz, Rahmi Muhammet Akyazı, Barış Gök (62' Hacı Şükrü Çiçek), Ali Kemal Yükseker, Özkan Toprak, Güney Tutcuoğlu (90' Mert Özyıldırım), Güray Gazioğlu (80' Nazif Şener), Eren Açıkgöz, Coşkun Yılmaz
Teknik Direktör: Özgür Zengin
Haberleri İstatistikleri
Dardanelspor: Cüneyt Çelik, Mustafa Vargel, Şahinali Terzi, Hüseyin Cankurt Atasoy (88' Furkan Polat), Serhat Yazgan, Hasan Türk, Ufuk Özbek (53' Ahmet Mert Bayındır), Sergen Piçinciol, Ahmet Yazar (69' Hıdır Surme), Uğur Uğur, Fırat Aras
Teknik Direktör: Vehbi Cevher
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Demokrat Özgür Güneş, Hüseyin Otyakmaz, Ali Orhun Kara, Taner Tuncer
Gol: DK 87: Hacı Şükrü Çiçek (Bayburtspor)
Sarı Kartlar: DK 16: Zafer Aydoğdu (Bayburtspor), DK 49: Mustafa Vargel (Dardanelspor), DK 67: Coşkun Yılmaz (Bayburtspor)
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