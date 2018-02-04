Z. Kömürspor 0 - A. Selçukspor 0
TFF 2.Lig Beyaz Grup 20. haftasında Z. Kömürspor ile A. Selçukspor Karaelmas K.köksal Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Z. Kömürspor: Sinan Ören, Kamil İçer, Okan Duran, Şevket Güngör, Reşo Akın, Raşit Sevindir (76' Mustafa Tahir Babaoğlu), Hasan Küçcük, Mert Caymaz, Uğur Durmuş, Hüseyin Yılmaz (64' Semih Beyaz), Furkan Demir
Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz
Haberleri İstatistikleri
A. Selçukspor: Mücahit Atalay, Ahmet Önay, Ali Yaşar, Savaş Polat, Sertan Yiğenoglu, İbrahim Ak, İbrahim Serdar Aydın, Onurcan Güler, Alpay Cin (65' Süleyman Türkeş), Ayberk Altan (84' Özkan Taştemur), Seddar Karaman
Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Adnan Deniz Kayatepe, Cemalettin Gündoğdular, Onur Tanrıverdi, Sefa Can Meral
Sarı Kartlar: DK 9: İbrahim Ak (A. Selçukspor), DK 34: Savaş Polat (A. Selçukspor), DK 45: Furkan Demir (Z. Kömürspor)
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