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Z. Kömürspor 0 - A. Selçukspor 0
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Z. KÖMÜRSPOR 0 - A. SELÇUKSPOR 0

Z. Kömürspor 0 - A. Selçukspor 0

TFF 2.Lig Beyaz Grup 20. haftasında Z. Kömürspor ile A. Selçukspor Karaelmas K.köksal Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Z. Kömürspor 0 - A. Selçukspor 0

TFF 2.Lig Beyaz Grup 20. haftasında Z. Kömürspor ile A. Selçukspor Karaelmas K.köksal Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Z. Kömürspor: Sinan Ören, Kamil İçer, Okan Duran, Şevket Güngör, Reşo Akın, Raşit Sevindir (76' Mustafa Tahir Babaoğlu), Hasan Küçcük, Mert Caymaz, Uğur Durmuş, Hüseyin Yılmaz (64' Semih Beyaz), Furkan Demir

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

A. Selçukspor: Mücahit Atalay, Ahmet Önay, Ali Yaşar, Savaş Polat, Sertan Yiğenoglu, İbrahim Ak, İbrahim Serdar Aydın, Onurcan Güler, Alpay Cin (65' Süleyman Türkeş), Ayberk Altan (84' Özkan Taştemur), Seddar Karaman

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Hakem: Adnan Deniz Kayatepe, Cemalettin Gündoğdular, Onur Tanrıverdi, Sefa Can Meral

Sarı Kartlar: DK 9: İbrahim Ak (A. Selçukspor), DK 34: Savaş Polat (A. Selçukspor), DK 45: Furkan Demir (Z. Kömürspor)

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