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Kocaeli Birlik Spor 1 - Eyüpspor 3
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KOCAELİ BİRLİK SPOR 1 - EYÜPSPOR 3

Kocaeli Birlik Spor 1 - Eyüpspor 3

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 20. haftasında Kocaeli Birlik Spor ile Eyüpspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Eyüpspor 3-1 kazandı.

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Kocaeli Birlik Spor 1 - Eyüpspor 3

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 20. haftasında Kocaeli Birlik Spor ile Eyüpspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Eyüpspor 3-1 kazandı.

Kocaeli Birlik Spor: Onur Behiç Özalgan, Batuhan Boyoğlu (66' Melih İnan), Kemal Kazan, Mehmet Mustafa Yıldızaç, Muhammet Özkal, Raif Uzuner (82' Berat Aydın), Yahya Kemal Baki (46' Semih Üstün), Talha Özler, Berke Tulpar, Emrecan Yıldızhan, Berat Demir

Teknik Direktör: Sebahattin Akbayrak

Eyüpspor: Evren Özyiğit, Ahmet Devret, Dede Çelik, Murat Akçay, Doğukan Bad, Gencay Erten, Erkan Yetişmiş (46' Bilal Gülden), Atakan Arslan (88' Berkan Burak Turan), İsmail Ayaz, Kubilay Akyüz, Serkan Çalık (66' Kıvanç Salihoğlu)

Teknik Direktör: Ekrem Al

Hakem: Necati Selçuk Şahin, Özgün Karakoçlu, Serkan Gülçer, Hakan Ergin

Goller: DK 35: Kubilay Akyüz (Eyüpspor), DK 48: Berke Tulpar (Kocaeli Birlik Spor), DK 53: Doğukan Bad (Eyüpspor), DK 86: Kıvanç Salihoğlu (Eyüpspor)

Sarı Kartlar: DK 29: Yahya Kemal Baki (Kocaeli Birlik Spor), DK 38: Serkan Çalık (Eyüpspor), DK 53: Murat Akçay (Eyüpspor), DK 78: Muhammet Özkal (Kocaeli Birlik Spor), DK 86: Kıvanç Salihoğlu (Eyüpspor), DK 90: Melih İnan (Kocaeli Birlik Spor)

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