K.Erciyesspor - Van BŞB sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak K.Erciyesspor - Van BŞB maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 2.Grup 20. Haftasında Kayseri Atatürk Spor Komp. Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mehmet Güngör yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Kayseri Atatürk Spor Komp.
K.Erciyesspor: Halil Karataş, Furkan Ulus, Yakup Can Yazgan, Emre Tunahan Gürbüz, Alperen Zan, Yusuf Yücel, Selim Başev, Seyfettin Yesügey, Turgay Aydogan, Emre Duvar, Muaz Guzay
Teknik Direktör: Ertuğrul Seçme
Haberleri İstatistikleri
Van BŞB: Muhammet Serdar Yazıcı, Onur Bektaş, Emrah Tacir, Mutlu İlengöz, Serdar Cansu, Gökhan Ünal, Tayfun Aydoğan, Gökhan Çakır, Onur Bilgin, Baran Basut, Fahrettin Bıyıklı
Teknik Direktör: Feyyaz Uçar
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mehmet Güngör, Burak Celep, Harun Pekyürek, Zeki Erdem Şen
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