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K.Erciyesspor - Van BŞB sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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K.ERCİYESSPOR - VAN BŞB SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

K.Erciyesspor - Van BŞB sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3.Lig 2.Grup 20. haftasında K.Erciyesspor ile Van BŞB arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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K.Erciyesspor - Van BŞB sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak K.Erciyesspor - Van BŞB maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 2.Grup 20. Haftasında Kayseri Atatürk Spor Komp. Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mehmet Güngör yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Kayseri Atatürk Spor Komp.

K.Erciyesspor: Halil Karataş, Furkan Ulus, Yakup Can Yazgan, Emre Tunahan Gürbüz, Alperen Zan, Yusuf Yücel, Selim Başev, Seyfettin Yesügey, Turgay Aydogan, Emre Duvar, Muaz Guzay

Teknik Direktör: Ertuğrul Seçme

Van BŞB: Muhammet Serdar Yazıcı, Onur Bektaş, Emrah Tacir, Mutlu İlengöz, Serdar Cansu, Gökhan Ünal, Tayfun Aydoğan, Gökhan Çakır, Onur Bilgin, Baran Basut, Fahrettin Bıyıklı

Teknik Direktör: Feyyaz Uçar

Hakem: Mehmet Güngör, Burak Celep, Harun Pekyürek, Zeki Erdem Şen

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K.Erciyesspor 0 - Ankara Demirspor 3
Van BŞB 1 - Kırıkhanspor 1
K.Erciyesspor - Ankara Demirspor maç kadroları belli oldu...
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