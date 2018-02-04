İşte E.Velimeşespor - Gölcükspor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak E.Velimeşespor - Gölcükspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 2.Grup 20. Haftasında General Basri Saran Stadyumunda oynanacak müsabakayı Emre Altun yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: General Basri Saran
E.Velimeşespor: Semih Kahraman, Selçuk Baştürk, Caner Karuk, İbrahim Fatih Dilek, İlker Ataseven, İlhan Aslanoğlu, Erhan Kırcı, Emre Karadağ, Bahtiyar Yıldırım, Baran Işık, Gökdeniz Varol
Teknik Direktör: Özgür Sağlam
Haberleri İstatistikleri
Gölcükspor: Erdem Korkmaz Güner, Ömer Faruk Boz, Furkan Özyapı, Sedat Cengiz, Ahmet Kutluer, Berke Bıyık, Selim Dedekoç, Onur Özcan, İlyas Türengül, Murat Can Koçak, Aydın Taşkın
Teknik Direktör: Serdal Eroy
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Emre Altun, Muhammed Sait Emre Alagöz, Halit Karacabay, Celil Demircan
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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