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İşte E.Velimeşespor - Gölcükspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE E.VELİMEŞESPOR - GÖLCÜKSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte E.Velimeşespor - Gölcükspor maçında ilk 11'ler

TFF 3.Lig 2.Grup 20. haftasında E.Velimeşespor ile Gölcükspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte E.Velimeşespor - Gölcükspor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak E.Velimeşespor - Gölcükspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 2.Grup 20. Haftasında General Basri Saran Stadyumunda oynanacak müsabakayı Emre Altun yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: General Basri Saran

E.Velimeşespor: Semih Kahraman, Selçuk Baştürk, Caner Karuk, İbrahim Fatih Dilek, İlker Ataseven, İlhan Aslanoğlu, Erhan Kırcı, Emre Karadağ, Bahtiyar Yıldırım, Baran Işık, Gökdeniz Varol

Teknik Direktör: Özgür Sağlam

Gölcükspor: Erdem Korkmaz Güner, Ömer Faruk Boz, Furkan Özyapı, Sedat Cengiz, Ahmet Kutluer, Berke Bıyık, Selim Dedekoç, Onur Özcan, İlyas Türengül, Murat Can Koçak, Aydın Taşkın

Teknik Direktör: Serdal Eroy

Hakem: Emre Altun, Muhammed Sait Emre Alagöz, Halit Karacabay, Celil Demircan

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