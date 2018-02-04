İşte A. Bağcılar - 1461 Trabzon maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak A. Bağcılar - 1461 Trabzon maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 2.Grup 20. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Efe Soysal yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
A. Bağcılar: Oğuz Aksoy, Bertuğ Başdemir, Halil İbrahim Mızrap, Emre Baysal, Burak Onur, Gökhan Çalışır, Ertuğrul Yıldırım, Güney Polat, Sezer Yıldırım, Arda Şahin, Murat Batuhan Abdikoğlu
Teknik Direktör: Armağan Turhan
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1461 Trabzon: Ogün Çebi, Yunus Emre Çakır, Ali Han Tunçer, Mahmut Şeker, Yüksel Şişman, Yağızcan Erdem, Furkan Yıldırım, Semih Karadeniz, Erhan Kurt, Rasimcan Değirmenci, Gökhan Aydaş
Teknik Direktör: Hamdi Zıvalıoğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Efe Soysal, Hasan Okan Baylan, Fatih Deveci, Barış Asım Ünal
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