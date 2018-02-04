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İşte A. Bağcılar - 1461 Trabzon maçında ilk 11'ler
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İŞTE A. BAĞCILAR - 1461 TRABZON MAÇINDA İLK 11'LER

İşte A. Bağcılar - 1461 Trabzon maçında ilk 11'ler

TFF 3.Lig 2.Grup 20. haftasında A. Bağcılar ile 1461 Trabzon arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte A. Bağcılar - 1461 Trabzon maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak A. Bağcılar - 1461 Trabzon maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 2.Grup 20. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Efe Soysal yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

A. Bağcılar: Oğuz Aksoy, Bertuğ Başdemir, Halil İbrahim Mızrap, Emre Baysal, Burak Onur, Gökhan Çalışır, Ertuğrul Yıldırım, Güney Polat, Sezer Yıldırım, Arda Şahin, Murat Batuhan Abdikoğlu

Teknik Direktör: Armağan Turhan

1461 Trabzon: Ogün Çebi, Yunus Emre Çakır, Ali Han Tunçer, Mahmut Şeker, Yüksel Şişman, Yağızcan Erdem, Furkan Yıldırım, Semih Karadeniz, Erhan Kurt, Rasimcan Değirmenci, Gökhan Aydaş

Teknik Direktör: Hamdi Zıvalıoğlu

Hakem: Efe Soysal, Hasan Okan Baylan, Fatih Deveci, Barış Asım Ünal

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Turgutluspor 2 - A. Bağcılar 3
İşte Turgutluspor - A. Bağcılar maçında ilk 11'ler
1461 Trabzon 5 - Yeşil Bursa 3
İşte 1461 Trabzon - Yeşil Bursa maçında ilk 11'ler
Kırıkhanspor 1 - 1461 Trabzon 0
A. Bağcılar 1 - Diyarbekirspor 2
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