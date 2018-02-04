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Muğlaspor - Tire 1922 Spor maç kadroları belli oldu...
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MUĞLASPOR - TİRE 1922 SPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Muğlaspor - Tire 1922 Spor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 2.Grup 20. haftasında Muğlaspor ile Tire 1922 Spor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Muğlaspor - Tire 1922 Spor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 2.Grup 20. haftasında Muğlaspor ile Tire 1922 Spor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Muğla Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Sinan Özcan yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Muğla Atatürk

Muğlaspor: Onur Uğlu, Nizamettin Emirhan Kılıç, Emre Gemici, Osman Bodur, Ali Koçak, Ender Acar, Barış Başkan, Ceyhun Elmas, Yasin Öztop, Melik Yeğin, Fırat Hekimoğlu

Teknik Direktör: Mustafa Yağcı

Tire 1922 Spor: Ufuk Arslan, Erdinç Karakaş, Nihat Yılmaz, Gökhan Erdöl, Sergen Yakupçebioğlu, Ersin Aslantoğ, Hasan Akdemir, Mümin Talip Pazarlı, Güner Okay, Cemal Şener, Fatih Gülmez

Teknik Direktör: Nihat Balan

Hakem: Sinan Özcan, Zafer Gayretli, Kenan Özcan, Osmancan Davulcu

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