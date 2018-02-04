Ankara Demirspor - Darıca G.Birliği maç kadroları belli oldu...TFF 3.Lig 2.Grup 20. haftasında Ankara Demirspor ile Darıca G.Birliği arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Can Cengiz yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat:
Ankara Demirspor: Bahadır Han Güngördü, Bilal Özhan, Furkan Işıkdemir, Adem Sağlam, Hasan Ahmet Sari, Hüseyin Erol, Hasan Kaya, Çınar Tarhan, Burak Öksüz, Sebahattin Usta, Kerem Hakan Vapurluoğlu
Teknik Direktör: Adnan Şentürk
Haberleri İstatistikleri
Darıca G.Birliği: Gökhan Köstereli, Alper Tursun, Yusuf Orhan, Emrullah Kokoç, Alperen Doğan, Bünyamin Cesur Karataş, Mehmet Yeniler, Doğancan Aynacı, Hakkı Yıldız, Hayrullah Bilazer, Halil Çelik
Teknik Direktör: Mehmet Kılıç
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Can Cengiz, Emir Kılıçarslan, Mehmet Can Küçük, Abdullah Buğra Taşkınsoy
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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