Yeşil Bursa - Kırıkhanspor maç kadroları belli oldu...TFF 3.Lig 2.Grup 20. haftasında Yeşil Bursa ile Kırıkhanspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Minareli Çavuş Spor Tesisleri Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ercan Hellaç yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Minareli Çavuş Spor Tesisleri
Yeşil Bursa: Volkan Tercan, Mehmet Kalkan, Tugay Meşekoparan, Berat Jonathan Ustabaşı, Berke Sağkan, Ozan Karabacak, Arif Şahin, Furkan Emre Ünver, Fatih Şen, Doğan Ateş, İbrahim Ethem Sevinç
Teknik Direktör: Metin Serbest
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Kırıkhanspor: Mustafa Acar, Özcan Dağ, Ahmet Karaman, Egecan Çevir, Erkan Sancar, Mustafa Olcaytu Ergen, Erhan Gözetlik, Mehmet Fırat Demir, Ferdi Yalçın, Muzaffer Özcanlı, Doğan Altınkaya
Teknik Direktör: Şenol Kürkçüoğlu
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Hakem: Ercan Hellaç, Kasım Oyarçin, Taner İlker Gümrükçüoğlu, Adem Karakaya
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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