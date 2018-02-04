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Yeşil Bursa - Kırıkhanspor maç kadroları belli oldu...
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YEŞİL BURSA - KIRIKHANSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Yeşil Bursa - Kırıkhanspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 2.Grup 20. haftasında Yeşil Bursa ile Kırıkhanspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Yeşil Bursa - Kırıkhanspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 2.Grup 20. haftasında Yeşil Bursa ile Kırıkhanspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Minareli Çavuş Spor Tesisleri Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ercan Hellaç yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Minareli Çavuş Spor Tesisleri

Yeşil Bursa: Volkan Tercan, Mehmet Kalkan, Tugay Meşekoparan, Berat Jonathan Ustabaşı, Berke Sağkan, Ozan Karabacak, Arif Şahin, Furkan Emre Ünver, Fatih Şen, Doğan Ateş, İbrahim Ethem Sevinç

Teknik Direktör: Metin Serbest

Kırıkhanspor: Mustafa Acar, Özcan Dağ, Ahmet Karaman, Egecan Çevir, Erkan Sancar, Mustafa Olcaytu Ergen, Erhan Gözetlik, Mehmet Fırat Demir, Ferdi Yalçın, Muzaffer Özcanlı, Doğan Altınkaya

Teknik Direktör: Şenol Kürkçüoğlu

Hakem: Ercan Hellaç, Kasım Oyarçin, Taner İlker Gümrükçüoğlu, Adem Karakaya

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