Kızılcabölükspor - Osmaniyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Kızılcabölükspor - Osmaniyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 3.Grup 20. Haftasında Kızılcabölük Semt Sahası Stadyumunda oynanacak müsabakayı Volkan Şeker yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Kızılcabölük Semt Sahası
Kızılcabölükspor: Kaan Dorak, Mustafa Altun, Ramazan Erarslan, Melih Vardar, Cihan Şentürk, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Alper Kadir Duruk, Gökhan Özer, Taygun Vurgun, Samet Dağlı, İlyas Ural
Teknik Direktör: Hasan Şermet
Haberleri İstatistikleri
Osmaniyespor: Kadir Bilimlier, Rıdvan Çelik, Emrah Bedir, Süleyman Güneş, Soner Ergençay, Burak Sarı, Ahmet Önal, Selçuk Kaban, Salih Tunar, Ahmet Çenet, Koray Kurt
Teknik Direktör: Bahaddin Güneş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Volkan Şeker, Metin Cebeci, Emre Dursun, Muharrem Mert Kabak
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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