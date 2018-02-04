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Kızılcabölükspor - Osmaniyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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KIZILCABÖLÜKSPOR - OSMANİYESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Kızılcabölükspor - Osmaniyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3.Lig 3.Grup 20. haftasında Kızılcabölükspor ile Osmaniyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Kızılcabölükspor - Osmaniyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Kızılcabölükspor - Osmaniyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 3.Grup 20. Haftasında Kızılcabölük Semt Sahası Stadyumunda oynanacak müsabakayı Volkan Şeker yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Kızılcabölük Semt Sahası

Kızılcabölükspor: Kaan Dorak, Mustafa Altun, Ramazan Erarslan, Melih Vardar, Cihan Şentürk, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Alper Kadir Duruk, Gökhan Özer, Taygun Vurgun, Samet Dağlı, İlyas Ural

Teknik Direktör: Hasan Şermet

Osmaniyespor: Kadir Bilimlier, Rıdvan Çelik, Emrah Bedir, Süleyman Güneş, Soner Ergençay, Burak Sarı, Ahmet Önal, Selçuk Kaban, Salih Tunar, Ahmet Çenet, Koray Kurt

Teknik Direktör: Bahaddin Güneş

Hakem: Volkan Şeker, Metin Cebeci, Emre Dursun, Muharrem Mert Kabak

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Kızılcabölükspor 3 - Düzyurtspor 3
Kızılcabölükspor - Düzyurtspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Cizrespor 2 - Kızılcabölükspor 0
Cizrespor - Kızılcabölükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Elaziz Belediyespor 3 - Kızılcabölükspor 4
Elaziz Belediyespor - Kızılcabölükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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