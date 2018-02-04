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Tarsus İdman Yurdu - Şanlıurfa K.Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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TARSUS İDMAN YURDU - ŞANLIURFA K.BEL. SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Tarsus İdman Yurdu - Şanlıurfa K.Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3.Lig 3.Grup 20. haftasında Tarsus İdman Yurdu ile Şanlıurfa K.Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Tarsus İdman Yurdu - Şanlıurfa K.Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Tarsus İdman Yurdu - Şanlıurfa K.Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 3.Grup 20. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Onur Bingöl yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Tarsus İdman Yurdu: Serkan Küçük, Abdurrahman Canlı, Yasin Elmas, Samet Eker, Mümin Aysever, Muhammed Ali Kurt, Nurullah Kaya, Alper Yener, Onur Şirin, İbrahim Hırçın, Barış Türkmen

Teknik Direktör: Özcan Kızıltan

Şanlıurfa K.Bel.: Ebubekir Elihoş, Berkay Polat, Metehan Andaç Özlü, Ahmet Buğrahan Tuncay, Muhammet Can Öztürk, Fatih Gültekin, Bilal Şeflek, Alper Hamdi Bayraktar, Hakan Albayrak, Oğuzhan Acar, Mehmet Eksik

Teknik Direktör: Rıza Tuyuran

Hakem: Onur Bingöl, Osman Baruk, Ali Rıza Öztürk, Furkan Güney

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