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Çorum Bel. - Sultanbeyli Bel. maç kadroları belli oldu...
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ÇORUM BEL. - SULTANBEYLİ BEL. MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Çorum Bel. - Sultanbeyli Bel. maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 3.Grup 20. haftasında Çorum Bel. ile Sultanbeyli Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Çorum Bel. - Sultanbeyli Bel. maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 3.Grup 20. haftasında Çorum Bel. ile Sultanbeyli Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Dr.turhan Kılıççıoğlu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Burak Olcar yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Dr.turhan Kılıççıoğlu

Çorum Bel.: Yakup Kayış, Mert Sarı, Doğan Can Davas, Ramazan Haklı, Abuzer Gaffar Toplu, Akın Karaaslan, Oğuzhan Yalçın, Emre Okur, Ertuğrul Sancaktutan, Taner Gürsoy, Yakup Yiğit

Teknik Direktör: Erkan Bölükbaş

Sultanbeyli Bel.: Hasan Kaya, Hakan Akbaş, Anıl Gir, Hakan Akman, Fatih Dalgıç, Yasin Tosun, Güven Şen, Göksel Ergün, Gökhan Cingirt, Safa Ali Memnun, Serkan Silan

Teknik Direktör: İhsan İdikut

Hakem: Burak Olcar, Rahman Kalyoncu, Kadir Beyaz, Kenan Yabalıoğlu

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Sultanbeyli Bel. 1 - Payas Bel. 2
İşte Sultanbeyli Bel. - Payas Bel. maçında ilk 11'ler
Adliyespor 0 - Çorum Bel. 2
İşte Adliyespor - Çorum Bel. maçında ilk 11'ler
Çorum Bel. 1 - Büyükçekmece Tepecikspor 3
Kocaelispor 0 - Sultanbeyli Bel. 2
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