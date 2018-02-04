Çorum Bel. - Sultanbeyli Bel. maç kadroları belli oldu...TFF 3.Lig 3.Grup 20. haftasında Çorum Bel. ile Sultanbeyli Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Dr.turhan Kılıççıoğlu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Burak Olcar yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Dr.turhan Kılıççıoğlu
Çorum Bel.: Yakup Kayış, Mert Sarı, Doğan Can Davas, Ramazan Haklı, Abuzer Gaffar Toplu, Akın Karaaslan, Oğuzhan Yalçın, Emre Okur, Ertuğrul Sancaktutan, Taner Gürsoy, Yakup Yiğit
Teknik Direktör: Erkan Bölükbaş
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Sultanbeyli Bel.: Hasan Kaya, Hakan Akbaş, Anıl Gir, Hakan Akman, Fatih Dalgıç, Yasin Tosun, Güven Şen, Göksel Ergün, Gökhan Cingirt, Safa Ali Memnun, Serkan Silan
Teknik Direktör: İhsan İdikut
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Hakem: Burak Olcar, Rahman Kalyoncu, Kadir Beyaz, Kenan Yabalıoğlu
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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