İşte Bugsaş Spor - Silivrispor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Bugsaş Spor - Silivrispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Beyaz Grup 20. Haftasında Ankara Ostim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yavuz Çetin yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ankara Ostim
Bugsaş Spor: Rıza Efendioğlu, Kerem Gülbahar, İskender Alın, Mahmut Boz, Harun Aydın, Sertaç Çam, Cebrail Karayel, Ömer Bozan, Samet Yalçın, Erkan Taşkıran, Oğuz Çalışkan
Teknik Direktör: Mustafa Özer
Haberleri İstatistikleri
Silivrispor: Güray Kula, Yunus Yaşar, Barış Bakır, Serkan Gürses, Furkan Safi, Tufan Zahid Arslan, Süleyman Özdamar, Batuhan Ünsal, Eşref Korkmazoğlu, Ekrem Sarıçam, Tolgahan Erbay
Teknik Direktör: Taşkın Güngör
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yavuz Çetin, Ahmet Ulu, Ali Tuna, Hasan Ertuğan
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