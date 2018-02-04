﻿
İşte Bugsaş Spor - Silivrispor maçında ilk 11'ler
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE BUGSAŞ SPOR - SİLİVRİSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Bugsaş Spor - Silivrispor maçında ilk 11'ler

TFF 2.Lig Beyaz Grup 20. haftasında Bugsaş Spor ile Silivrispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

270 Okunma

İşte Bugsaş Spor - Silivrispor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Bugsaş Spor - Silivrispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Beyaz Grup 20. Haftasında Ankara Ostim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yavuz Çetin yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ankara Ostim

Bugsaş Spor: Rıza Efendioğlu, Kerem Gülbahar, İskender Alın, Mahmut Boz, Harun Aydın, Sertaç Çam, Cebrail Karayel, Ömer Bozan, Samet Yalçın, Erkan Taşkıran, Oğuz Çalışkan

Teknik Direktör: Mustafa Özer

Silivrispor: Güray Kula, Yunus Yaşar, Barış Bakır, Serkan Gürses, Furkan Safi, Tufan Zahid Arslan, Süleyman Özdamar, Batuhan Ünsal, Eşref Korkmazoğlu, Ekrem Sarıçam, Tolgahan Erbay

Teknik Direktör: Taşkın Güngör

Hakem: Yavuz Çetin, Ahmet Ulu, Ali Tuna, Hasan Ertuğan

﻿

Sakaryaspor 0 - Bugsaş Spor 0
Silivrispor 0 - Karşıyaka 1
İşte Silivrispor - Karşıyaka maçında ilk 11'ler
Bandırmaspor 1 - Silivrispor 1
Bandırmaspor - Silivrispor maç kadroları belli oldu...
Bugsaş Spor 1 - Kırklarelispor 2
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿