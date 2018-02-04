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Z. Kömürspor - A. Selçukspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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Z. KÖMÜRSPOR - A. SELÇUKSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Z. Kömürspor - A. Selçukspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2.Lig Beyaz Grup 20. haftasında Z. Kömürspor ile A. Selçukspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Z. Kömürspor - A. Selçukspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Z. Kömürspor - A. Selçukspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Beyaz Grup 20. Haftasında Karaelmas K.köksal Stadyumunda oynanacak müsabakayı Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Karaelmas K.köksal

Z. Kömürspor: Kamil İçer, Şevket Güngör, Hasan Küçcük, Hüseyin Yılmaz, Raşit Sevindir, Reşo Akın, Mert Caymaz, Sinan Ören, Uğur Durmuş, Okan Duran, Furkan Demir

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

A. Selçukspor: Sertan Yiğenoğlu, Onurcan Güler, İbrahim Ak, Ayberk Altan, Alpay Cin, Ali Yaşar, İbrahim Serdar Aydın, Ahmet Önay, Savaş Polat, Mücahit Atalay, Seddar Karaman

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Hakem: Adnan Deniz Kayatepe, Cemalettin Gündoğdular, Onur Tanrıverdi, Sefa Can Meral

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A. Selçukspor 2 - Gümüşhanespor 1
Fatih Karagümrük 1 - Z. Kömürspor 0
A. Selçukspor - Gümüşhanespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
İşte Fatih Karagümrük - Z. Kömürspor maçında ilk 11'ler
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Z. Kömürspor - Altay sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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