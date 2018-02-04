Z. Kömürspor - A. Selçukspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Z. Kömürspor - A. Selçukspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Beyaz Grup 20. Haftasında Karaelmas K.köksal Stadyumunda oynanacak müsabakayı Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Karaelmas K.köksal
Z. Kömürspor: Kamil İçer, Şevket Güngör, Hasan Küçcük, Hüseyin Yılmaz, Raşit Sevindir, Reşo Akın, Mert Caymaz, Sinan Ören, Uğur Durmuş, Okan Duran, Furkan Demir
Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz
Haberleri İstatistikleri
A. Selçukspor: Sertan Yiğenoğlu, Onurcan Güler, İbrahim Ak, Ayberk Altan, Alpay Cin, Ali Yaşar, İbrahim Serdar Aydın, Ahmet Önay, Savaş Polat, Mücahit Atalay, Seddar Karaman
Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Adnan Deniz Kayatepe, Cemalettin Gündoğdular, Onur Tanrıverdi, Sefa Can Meral
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