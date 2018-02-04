İşte Nazilli Belediyespor - Niğde Belediyespor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Nazilli Belediyespor - Niğde Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Beyaz Grup 20. Haftasında Nazilli İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı Tolga Ahmet Kalaycı yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Nazilli İlçe
Nazilli Belediyespor: Bora Yelken, Fatih Üge, Mazlum Demir, Serdar Eylik, Nuh Aşkın, Görkem Bitin, İlter Ayyıldız, Hakan Turan, Ali Say, Onur Karakabak, Onur Bulut
Teknik Direktör: Ahmet Yavuz
Haberleri İstatistikleri
Niğde Belediyespor: Seçkin Getbay, Emre Öztürk, Hakan Çevik, Tunç Murat Behram, Volkan Özcan, Sefa Aksoy, Ömürcan Yıldırımlı, Cabir Coşar, Taner Yılmaz, Volkan Geyik, Metin Uçar
Teknik Direktör: Necmettin Sert
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Tolga Ahmet Kalaycı, Segah Tunçkol, Ufuk Uğurlu, Sercan Yılmaz
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