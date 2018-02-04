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İşte Nazilli Belediyespor - Niğde Belediyespor maçında ilk 11'ler
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İŞTE NAZİLLİ BELEDİYESPOR - NİĞDE BELEDİYESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Nazilli Belediyespor - Niğde Belediyespor maçında ilk 11'ler

TFF 2.Lig Beyaz Grup 20. haftasında Nazilli Belediyespor ile Niğde Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Nazilli Belediyespor - Niğde Belediyespor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Nazilli Belediyespor - Niğde Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Beyaz Grup 20. Haftasında Nazilli İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı Tolga Ahmet Kalaycı yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Nazilli İlçe

Nazilli Belediyespor: Bora Yelken, Fatih Üge, Mazlum Demir, Serdar Eylik, Nuh Aşkın, Görkem Bitin, İlter Ayyıldız, Hakan Turan, Ali Say, Onur Karakabak, Onur Bulut

Teknik Direktör: Ahmet Yavuz

Niğde Belediyespor: Seçkin Getbay, Emre Öztürk, Hakan Çevik, Tunç Murat Behram, Volkan Özcan, Sefa Aksoy, Ömürcan Yıldırımlı, Cabir Coşar, Taner Yılmaz, Volkan Geyik, Metin Uçar

Teknik Direktör: Necmettin Sert

Hakem: Tolga Ahmet Kalaycı, Segah Tunçkol, Ufuk Uğurlu, Sercan Yılmaz

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Niğde Belediyespor 2 - Bandırmaspor 1
Nazilli Belediyespor 1 - Şanlıurfaspor 2
Nazilli Belediyespor - Şanlıurfaspor maç kadroları belli oldu...
Niğde Belediyespor - Bandırmaspor maç kadroları belli oldu...
K.Maraşspor 1 - Nazilli Belediyespor 1
Şanlıurfaspor 4 - Niğde Belediyespor 1
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