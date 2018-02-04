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Bayrampaşa - 12 Bingölspor maç kadroları belli oldu...
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BAYRAMPAŞA - 12 BİNGÖLSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Bayrampaşa - 12 Bingölspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 1.Grup 20. haftasında Bayrampaşa ile 12 Bingölspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Bayrampaşa - 12 Bingölspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 1.Grup 20. haftasında Bayrampaşa ile 12 Bingölspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Bayrampaşa Çetin Emeç Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem A.s.buğrahan Koca yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Bayrampaşa Çetin Emeç

Bayrampaşa: Sefa Korkmaz, Benhur Keser, Yavuz Ayazoğlu, Polat Güren, İlker Cihan, Bülent Kocabey, Erkan Bükülmez, Said Can Açıkalın, Hüseyin Akoğlu, Sercan Uslu, Yunus Emre Genç

Teknik Direktör: Cafer Aydın

12 Bingölspor: Doğancan Kılıç, Mehmet Sait Ulucan, Ogün Aytaç Yavuz, Özkan Yılmaz, Talha Çoban, Harun Kavaklıdere, Tunahan Nazlı, Muhammed Burak Çelik, Sercan Sevinç, Kadir Kahvecioğlu, Fatih Uyar

Teknik Direktör:

Hakem: A.s.buğrahan Koca, Adem Şahan, Mehmet Kirişçioğlu, Ahmet Cengiz Gök

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