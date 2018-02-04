Bayrampaşa - 12 Bingölspor maç kadroları belli oldu...TFF 3.Lig 1.Grup 20. haftasında Bayrampaşa ile 12 Bingölspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Bayrampaşa Çetin Emeç Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem A.s.buğrahan Koca yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Bayrampaşa Çetin Emeç
Bayrampaşa: Sefa Korkmaz, Benhur Keser, Yavuz Ayazoğlu, Polat Güren, İlker Cihan, Bülent Kocabey, Erkan Bükülmez, Said Can Açıkalın, Hüseyin Akoğlu, Sercan Uslu, Yunus Emre Genç
Teknik Direktör: Cafer Aydın
Haberleri İstatistikleri
12 Bingölspor: Doğancan Kılıç, Mehmet Sait Ulucan, Ogün Aytaç Yavuz, Özkan Yılmaz, Talha Çoban, Harun Kavaklıdere, Tunahan Nazlı, Muhammed Burak Çelik, Sercan Sevinç, Kadir Kahvecioğlu, Fatih Uyar
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: A.s.buğrahan Koca, Adem Şahan, Mehmet Kirişçioğlu, Ahmet Cengiz Gök
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Paykasa Kart - Paykasa Bozdurma İşlemleri - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.