İşte Bayburtspor - Dardanelspor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Bayburtspor - Dardanelspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 1.Grup 20. Haftasında Bayburt Genç Osman Stadyumunda oynanacak müsabakayı Demokrat Özgür Güneş yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bayburt Genç Osman
Bayburtspor: Barış Gök, Özkan Toprak, Güray Gazioğlu, Rahmi Muhammet Akyazı, Hasan Güleryüz, Eren Açıkgöz, Zafer Aydoğdu, Güney Tutcuoğlu, Coşkun Yılmaz, Ramazan Aydın, Ali Kemal Yükseker
Teknik Direktör: Özgür Zengin
Haberleri İstatistikleri
Dardanelspor: Hüseyin Cankut Atasoy, Ahmet Yazar, Uğur Uğur, Fırat Aras, Ufuk Özbek, Serhat Yazgan, Mustafa Vargel, Sergen Piçinciol, Hasan Türk, Şahinali Terzi, Cüneyt Çelik
Teknik Direktör: Vehbi Cevher
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Demokrat Özgür Güneş, Hüseyin Otyakmaz, Ali Orhun Kara, Taner Tuncer
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