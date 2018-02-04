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İşte Bayburtspor - Dardanelspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE BAYBURTSPOR - DARDANELSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Bayburtspor - Dardanelspor maçında ilk 11'ler

TFF 3.Lig 1.Grup 20. haftasında Bayburtspor ile Dardanelspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Bayburtspor - Dardanelspor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Bayburtspor - Dardanelspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 1.Grup 20. Haftasında Bayburt Genç Osman Stadyumunda oynanacak müsabakayı Demokrat Özgür Güneş yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bayburt Genç Osman

Bayburtspor: Barış Gök, Özkan Toprak, Güray Gazioğlu, Rahmi Muhammet Akyazı, Hasan Güleryüz, Eren Açıkgöz, Zafer Aydoğdu, Güney Tutcuoğlu, Coşkun Yılmaz, Ramazan Aydın, Ali Kemal Yükseker

Teknik Direktör: Özgür Zengin

Dardanelspor: Hüseyin Cankut Atasoy, Ahmet Yazar, Uğur Uğur, Fırat Aras, Ufuk Özbek, Serhat Yazgan, Mustafa Vargel, Sergen Piçinciol, Hasan Türk, Şahinali Terzi, Cüneyt Çelik

Teknik Direktör: Vehbi Cevher

Hakem: Demokrat Özgür Güneş, Hüseyin Otyakmaz, Ali Orhun Kara, Taner Tuncer

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Dardanelspor 2 - Halide Edip Adıvarspor 2
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