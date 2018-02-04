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İşte Manisa BŞB.SK - Orhangazispor maçında ilk 11'ler
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İŞTE MANİSA BŞB.SK - ORHANGAZİSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Manisa BŞB.SK - Orhangazispor maçında ilk 11'ler

TFF 3.Lig 1.Grup 20. haftasında Manisa BŞB.SK ile Orhangazispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Manisa BŞB.SK - Orhangazispor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Manisa BŞB.SK - Orhangazispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 1.Grup 20. Haftasında Mümin Özkasap Spor Tesisleri Stadyumunda oynanacak müsabakayı Safa Yılmaz yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Mümin Özkasap Spor Tesisleri

Manisa BŞB.SK: Oğuzhan Yazıcı, Hüseyin Cihan Avcu, Kürşat Ergun Aydın, Abdurrahman Emir Alagöz, Alper Akçam, Ali Öztürk, Çağrı Giritlioğlu, Ufukhan Bayraktar, Mehmet Yılmaz, Tolga Şahin, Yusuf Balcıoğlu

Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu

Orhangazispor: Erman Öztürk, Uğur Adem Gezer, Hasan Kul, Ercan Karaca, Yunus Emre Mest, Murat İrişli, Yunus Topcu, Abdülkerim Kılıç, Muammer Erdoğdu, Serkan Çelik, Lütfü Ünal

Teknik Direktör: Cevdet Uzunköprü

Hakem: Safa Yılmaz, Harun Reşit Güngör, Mesut Küçükarslan, Ahmet Balkan

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Orhangazispor 2 - Kozan Bel.SK 1
Kemerspor 2003 0 - Manisa BŞB.SK 2
Kemerspor 2003 - Manisa BŞB.SK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Orhangazispor - Kozan Bel.SK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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Manisa BŞB.SK - Yomraspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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