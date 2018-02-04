İşte Manisa BŞB.SK - Orhangazispor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Manisa BŞB.SK - Orhangazispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 1.Grup 20. Haftasında Mümin Özkasap Spor Tesisleri Stadyumunda oynanacak müsabakayı Safa Yılmaz yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Mümin Özkasap Spor Tesisleri
Manisa BŞB.SK: Oğuzhan Yazıcı, Hüseyin Cihan Avcu, Kürşat Ergun Aydın, Abdurrahman Emir Alagöz, Alper Akçam, Ali Öztürk, Çağrı Giritlioğlu, Ufukhan Bayraktar, Mehmet Yılmaz, Tolga Şahin, Yusuf Balcıoğlu
Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu
Haberleri İstatistikleri
Orhangazispor: Erman Öztürk, Uğur Adem Gezer, Hasan Kul, Ercan Karaca, Yunus Emre Mest, Murat İrişli, Yunus Topcu, Abdülkerim Kılıç, Muammer Erdoğdu, Serkan Çelik, Lütfü Ünal
Teknik Direktör: Cevdet Uzunköprü
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Safa Yılmaz, Harun Reşit Güngör, Mesut Küçükarslan, Ahmet Balkan
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