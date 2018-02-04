İşte Bergama Bel. - Düzcespor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Bergama Bel. - Düzcespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 1.Grup 20. Haftasında Bergama 14 Eylül Stadyumunda oynanacak müsabakayı Hasan Kaçar yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bergama 14 Eylül
Bergama Bel.: Kazım Sarı, Hüseyin Teker, Ahmet Köseoğlu, Emre İşçiler, Tufan Deniz Gelen, Tuncer Baysal, Semih Durmuş, Hacı Ömer Doğru, Abdulgani Demir, Jiyan Yavuz, Berk Baran
Teknik Direktör: Selahattin Dervent
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Düzcespor: Hüseyin İriç, İsmail Türk, Serhat Baştan, Ebu Sıddık Çelik, Buğra Temel, Kemal Ünal, Tayfun Yanar, Ali Alper Doğan, Hayrettin Cengiz, Enver Ayyıldız, Oktay Gümüş
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hasan Kaçar, Ramazan Ufuk Avdaş, Çağlar Öztürk, Enes Kanpara
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