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İşte Bergama Bel. - Düzcespor maçında ilk 11'ler
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İŞTE BERGAMA BEL. - DÜZCESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Bergama Bel. - Düzcespor maçında ilk 11'ler

TFF 3.Lig 1.Grup 20. haftasında Bergama Bel. ile Düzcespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Bergama Bel. - Düzcespor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Bergama Bel. - Düzcespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 1.Grup 20. Haftasında Bergama 14 Eylül Stadyumunda oynanacak müsabakayı Hasan Kaçar yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bergama 14 Eylül

Bergama Bel.: Kazım Sarı, Hüseyin Teker, Ahmet Köseoğlu, Emre İşçiler, Tufan Deniz Gelen, Tuncer Baysal, Semih Durmuş, Hacı Ömer Doğru, Abdulgani Demir, Jiyan Yavuz, Berk Baran

Teknik Direktör: Selahattin Dervent

Düzcespor: Hüseyin İriç, İsmail Türk, Serhat Baştan, Ebu Sıddık Çelik, Buğra Temel, Kemal Ünal, Tayfun Yanar, Ali Alper Doğan, Hayrettin Cengiz, Enver Ayyıldız, Oktay Gümüş

Teknik Direktör:

Hakem: Hasan Kaçar, Ramazan Ufuk Avdaş, Çağlar Öztürk, Enes Kanpara

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