İşte Kozan Bel.SK - Erzin Belediyespor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Kozan Bel.SK - Erzin Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 1.Grup 20. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yusuf Aydın yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Kozan Bel.SK: Oğuzhan Malcı, Ömer İnan, Yasin Hatipoğlu, Emre Özer, Emrah Kaya, Murat Torun, Ertuğrul Köktürk, Savaş Yorulmaz, Semih Oğuz, Rıdvan Türker, Zekeriya Topayan
Teknik Direktör: Ali Toprak
Haberleri İstatistikleri
Erzin Belediyespor: Nureddin Ersoy, Ali Ercan, İzlem Anıl Balakkız, Melih Şencan, Okan Aslan, Şerif Doğan, Tugay Yıldırım, Emre Yılmaz, Kaan Aşnaz, Fatih Sandallı, Umut Koray Öz
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yusuf Aydın, Suat Fidan, Fetullah Çetinelli, Erhan Kutlu
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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