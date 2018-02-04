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İşte Kozan Bel.SK - Erzin Belediyespor maçında ilk 11'ler
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İŞTE KOZAN BEL.SK - ERZİN BELEDİYESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Kozan Bel.SK - Erzin Belediyespor maçında ilk 11'ler

TFF 3.Lig 1.Grup 20. haftasında Kozan Bel.SK ile Erzin Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Kozan Bel.SK - Erzin Belediyespor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Kozan Bel.SK - Erzin Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 1.Grup 20. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yusuf Aydın yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Kozan Bel.SK: Oğuzhan Malcı, Ömer İnan, Yasin Hatipoğlu, Emre Özer, Emrah Kaya, Murat Torun, Ertuğrul Köktürk, Savaş Yorulmaz, Semih Oğuz, Rıdvan Türker, Zekeriya Topayan

Teknik Direktör: Ali Toprak

Erzin Belediyespor: Nureddin Ersoy, Ali Ercan, İzlem Anıl Balakkız, Melih Şencan, Okan Aslan, Şerif Doğan, Tugay Yıldırım, Emre Yılmaz, Kaan Aşnaz, Fatih Sandallı, Umut Koray Öz

Teknik Direktör:

Hakem: Yusuf Aydın, Suat Fidan, Fetullah Çetinelli, Erhan Kutlu

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