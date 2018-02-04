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İşte Erbaaspor - Ofspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ERBAASPOR - OFSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Erbaaspor - Ofspor maçında ilk 11'ler

TFF 3.Lig 1.Grup 20. haftasında Erbaaspor ile Ofspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Erbaaspor - Ofspor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Erbaaspor - Ofspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 1.Grup 20. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mehmet Ali Özer yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Erbaaspor: Mahmuthan Samet Acar, Sertaç Eren, Eşref Koçak, Ömer Demircan, Berk Kal, Serkan Doğan, Salih Seyis, Tolga Yıldız, Murat Hacıoğlu, Nurullah Aslan, Murat Kara

Teknik Direktör: Eyüp Ümit Özkalp

Ofspor: Fatih Kaan Arıman, Canberk Özçakır, Sergen İlhan, Nevzat Bilen, Muhammet Fettahoğlu, Talha Aydemir, Niyazi Çolak, Gürkan Alver, Furkan Karabatak, Yunus Emre Kırdal, Ferhat Aydin

Teknik Direktör:

Hakem: Mehmet Ali Özer, Sedat Etik, Ertunç Kaplan, Gökhan Dereli

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