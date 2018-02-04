İşte Erbaaspor - Ofspor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Erbaaspor - Ofspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 1.Grup 20. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mehmet Ali Özer yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Erbaaspor: Mahmuthan Samet Acar, Sertaç Eren, Eşref Koçak, Ömer Demircan, Berk Kal, Serkan Doğan, Salih Seyis, Tolga Yıldız, Murat Hacıoğlu, Nurullah Aslan, Murat Kara
Teknik Direktör: Eyüp Ümit Özkalp
Haberleri İstatistikleri
Ofspor: Fatih Kaan Arıman, Canberk Özçakır, Sergen İlhan, Nevzat Bilen, Muhammet Fettahoğlu, Talha Aydemir, Niyazi Çolak, Gürkan Alver, Furkan Karabatak, Yunus Emre Kırdal, Ferhat Aydin
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mehmet Ali Özer, Sedat Etik, Ertunç Kaplan, Gökhan Dereli
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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