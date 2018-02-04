﻿
İşte Batman Petrol - Kemerspor 2003 maçında ilk 11'ler
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE BATMAN PETROL - KEMERSPOR 2003 MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Batman Petrol - Kemerspor 2003 maçında ilk 11'ler

TFF 3.Lig 1.Grup 20. haftasında Batman Petrol ile Kemerspor 2003 arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

290 Okunma

İşte Batman Petrol - Kemerspor 2003 maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Batman Petrol - Kemerspor 2003 maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 1.Grup 20. Haftasında Batman 16 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Eren Özyemişcioğlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Batman 16 Mayıs

Batman Petrol: Ramazan Kaya, Reha Kurt, Atilla Erel, Emre Aydın, Erman Taşkın, Ensar Çetinkaya, Celal Aras, Hakan Soylu, Ahmet Taş, Emre Bayram, Samed Kartal

Teknik Direktör: Tahsin Nazmi Erdenerin

Kemerspor 2003: Fikret Sevilgen, Deniz Ataç, Akın Akman, İsmail Çetin, Atakan Cangöz, Volkan Can, Görkem Dalmaz, Ahmet Mumin Papaker, Lokman Erdoğan, Abdulsamet Burak, Doğukan Sinik

Teknik Direktör: Şenol Fidan

Hakem: Eren Özyemişcioğlu, Faik Polat, Gökhan Esen, Aliriza Tufan Çerçioğlu

﻿

Kemerspor 2003 0 - Manisa BŞB.SK 2
Kemerspor 2003 - Manisa BŞB.SK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Yomraspor 0 - Batman Petrol 1
Yomraspor - Batman Petrol sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Batman Petrol 2 - Bayrampaşa 0
Kozan Bel.SK 0 - Kemerspor 2003 1
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿