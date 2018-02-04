İşte Batman Petrol - Kemerspor 2003 maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Batman Petrol - Kemerspor 2003 maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 1.Grup 20. Haftasında Batman 16 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Eren Özyemişcioğlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Batman 16 Mayıs
Batman Petrol: Ramazan Kaya, Reha Kurt, Atilla Erel, Emre Aydın, Erman Taşkın, Ensar Çetinkaya, Celal Aras, Hakan Soylu, Ahmet Taş, Emre Bayram, Samed Kartal
Teknik Direktör: Tahsin Nazmi Erdenerin
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Kemerspor 2003: Fikret Sevilgen, Deniz Ataç, Akın Akman, İsmail Çetin, Atakan Cangöz, Volkan Can, Görkem Dalmaz, Ahmet Mumin Papaker, Lokman Erdoğan, Abdulsamet Burak, Doğukan Sinik
Teknik Direktör: Şenol Fidan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Eren Özyemişcioğlu, Faik Polat, Gökhan Esen, Aliriza Tufan Çerçioğlu
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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