İşte Hatayspor - Bucaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Hatayspor - Bucaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 20. Haftasında Antakya Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yasin Kol yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Antakya Atatürk Stadı
Hatayspor: Oğuz Kocabal, Hamza Gür, Mithat Yaşar, Yılmaz Özeren, Mesut Çaytemel, Akın Alkan, Sinan Kurumuş, Sadi Karaduman, Volkan Altınsoy, Serkan Koç, Caner Hüseyin Bağ
Teknik Direktör: Murat Sönmez
Haberleri İstatistikleri
Bucaspor: Hüseyin Koç, Onur Alkan, İbrahim Şirin, İlyas Çakmak, Murat Akyüz, Enes Alıç, Uğurcan Yazğılı, Abdullah Balıkuv, Sancar Yıldırım, Saruhan Fındıkcı
Teknik Direktör: Mehmet Celal Bölgen
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yasin Kol, Kerem Yükünç, Hakan Yoldaş, Halil İbrahim Yıldırım
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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