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İşte Hatayspor - Bucaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE HATAYSPOR - BUCASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Hatayspor - Bucaspor maçında ilk 11'ler

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 20. haftasında Hatayspor ile Bucaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Hatayspor - Bucaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Hatayspor - Bucaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 20. Haftasında Antakya Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yasin Kol yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Antakya Atatürk Stadı

Hatayspor: Oğuz Kocabal, Hamza Gür, Mithat Yaşar, Yılmaz Özeren, Mesut Çaytemel, Akın Alkan, Sinan Kurumuş, Sadi Karaduman, Volkan Altınsoy, Serkan Koç, Caner Hüseyin Bağ

Teknik Direktör: Murat Sönmez

Bucaspor: Hüseyin Koç, Onur Alkan, İbrahim Şirin, İlyas Çakmak, Murat Akyüz, Enes Alıç, Uğurcan Yazğılı, Abdullah Balıkuv, Sancar Yıldırım, Saruhan Fındıkcı

Teknik Direktör: Mehmet Celal Bölgen

Hakem: Yasin Kol, Kerem Yükünç, Hakan Yoldaş, Halil İbrahim Yıldırım

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