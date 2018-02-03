Fenerbahçe'de istifa sesleri!

Sarı-lacivertli taraftarlar, alınan beraberlikten sonra sarı-lacivertli kulübün yönetimini istifaya davet ederek, başkan adayı Ali Koç lehine tezahüratlarda bulundu.

Geçen hafta da deplasmanda Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda çok kritik iki puan daha yitirdi.

Puanını 38'e yükselten Fenerbahçe, bir maçı eksik lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisinde bulunuyor.

Beraberliğe rağmen seri devam etti

Fenerbahçe, kazanamasa da ligdeki yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı.

Süper Lig'in en uzun yenilmezlik serisine sahip takımı Fenerbahçe, son mağlubiyetini 7. haftada Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında 1-0'lık sonuçla yaşadı. Sarı-lacivertli ekip, daha sonraki 13 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

Taraftardan yönetime tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, alınan berberlikten sonra sarı-lacivertli kulübün yönetimine tepki gösterdi.

Yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, başkan adayı Ali Koç'a ise destek verdi. Karşılaşmadan sonra uzun süre birçok taraftarın üzüntüsünden stattan ayrılamadığı da gözlendi.

Alper Potuk 17 hafta sonra

Alper Potuk, Süper Lig'de 17 hafta sonra golle tanıştı.

Ligin ilk 2 haftasında Göztepe ve Trabzonspor filelerini havalandıran Alper, daha sonra gol sevinci yaşayamamıştı. Süper Lig'deki gol sayısını 3'e çıkaran tecrübeli futbolcunun Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 golü bulunuyor.

Dirar hatasını telafi etti

Maçın 45. dakikasında kendi kalesine gol atan Fenerbahçeli futbolcu Dirar, ikinci yarıda ise Gençlerbirliği filelerini havalandırdı.

İlk yarının son bölümünde ani gelişen Gençlerbirliği atağında Dirar, kaleci Volkan Demirel'in kalesinden çıktığını görmeyince kafayla geri pası verdi. Volkan da kalesinde olmadığı için Dirar'ın kafa pasında top Fenerbahçe filelerine gitti.

Dirar, 61. dakikada ise Valbuena'nın pasında meşin yuvarlağı Gençlerbirliği filelerine gönderdi.

Kadıköy golcüsü Dirar

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, bu sezon attığı 4 golü de Kadıköy'de kaydetti.

Süper Lig'de Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ve Gençlerbirliği filelerini Ülker Stadı'nda havalandıran Dirar, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda ise Avusturya ekibi Sturm Graz'a Kadıköy'de gol atma sevinci yaşamıştı.

Fenerbahçe ilk yarıda direklere takıldı

Fenerbahçe maçın ilk yarısında direkleri geçemedi. Karşılaşmanın 7. dakikasında Soldado, 20. dakikada ise Alper Potuk'un şutlarında meşin yuvarlak direkten döndü ve Fenerbahçe iki net fırsattan yararlanamadı.

Fenerbahçe'den kırmızı kart itirazı

Fenerbahçe cephesi, maçın ilk yarısında Gençlerbirliği'nin futbolcusu Kamal Issah'ın ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kalması gerektiği yönünde itirazlarda bulundu.

Maçın 16. dakikasında sarı kart gören Issah, bir başka pozisyonda 26. dakikada Valbuena'ya faul yaptı. Bu faulden sonra Fenerbahçeli futbolular ve yedek kulübesi, Issah'a ikinci sarı kartı göstermesi için hakem Mete Kalkavan'a itiraz etti. Hakem Kalkavan kartına başvurmayınca tribünlerin de tepkisi arttı.

Karşılaşmanın 24. dakikasında zorunlu bir değişikliğe giden Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, 28. dakikada ise Issah'ı kart görme riskine karşın oyundan çıkardı.

Öte yandan bu sezon 4. kez sarı kartla cezalandırılan Issah, gelecek hafta Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Gençlerbirliği'nin serisi devam etti

Gençlerbirliği'nin Süper Lig'deki yenilmezlik serisi 7 maça yükseldi.

Başkent ekibi ligde son yenilgisini geçen yıl 24 Kasım'da Osmanlıspor karşısında 2-0'lık skorla yaşadıktan sonra 7 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Gençlerbirliği, puanını ise 21 çıkardı.