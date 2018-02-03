Ümit Özat: 'Devre arası az da olsa nahoş olaylar yaşandı'

"Maçtan önce şunu dedim hiçbir rakipten kaygım yok. Biz sıkacağız. Çata çat maçlarımızı oynayacağız. Bunu hep oyuncularıma söylüyorum. Tek kaygım algı operasyonlarıydı. Bunun Fenerbahçe ile alakası yok. Devre arası az da olsa nahoş olaylar yaşandı. Ben Fenerbahçe'de 6 sene oynadım. 3 sene kaptan olarak şampiyonluk kupasını kaldırdım. 3 şampiyonluğumu da alın terimle kazandım. Kimsenin bana tepki koymasına gerek yok. Başka bir yoldayız. Takımımın başarısı için elimden geleni yapıyorum. Soyunma odası koridoruna yöneticilerin girmesi hoş değil. Niye oyuncum yerde yatıyormuş. Fenerbahçe'nin galibiyeti bunlara bağlı değil. Yoğun bir fikstürümüz var. Para versek böyle fikstür çekemeyiz. Şuraları kazasız belasız atlatırsak daha güzel adımlar atabileceğimi düşünüyorum."

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