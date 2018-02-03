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Gençlerbirliği Kadıköy'de 3 puanı kaçırdı
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GENÇLERBİRLİĞİ KADIKÖY'DE 3 PUANI KAÇIRDI

Gençlerbirliği Kadıköy'de 3 puanı kaçırdı

Süper Lig 2017-2018 20. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği Fb Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Fenerbahçe 2 - Gençlerbirliği 2

Süper Lig 2017-2018 20. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği Fb Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Mauricio Isla, Roman Neustadter, Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım, Mathieu Valbuena, Josef De Souza, Alper Potuk, Nabil Dirar (79' Elif Elmas), Oğuz Güçtekin (73' Aatif Chahechouhe), Roberto Soldado (63' Fernandao)

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Gençlerbirliği: Johannes Hopf, Syarhey Palitsevich, Uğur Çiftçi, Luccas Claro, Ahmet Oğuz, Stephane Sessegnon, Ahmet İlhan Özek, Alper Uludağ (24' Deniz Yılmaz), Abdul Khalili, Kamal Issah (28' Diallo Guidileye), Jailton Paraiba (62' Marko Milinkovic)

Teknik Direktör: Ümit Özat

Hakem: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Erdem Bayık, Mustafa Öğretmenoğlu

Goller: DK 45: Nabil Dirar (Gençlerbirliği), DK 46: Alper Potuk (Fenerbahçe), DK 61: Nabil Dirar (Fenerbahçe), DK 69: Marko Milinkovic (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: DK 16: Kamal Issah (Gençlerbirliği), DK 44: Syarhey Palitsevich (Gençlerbirliği), DK 45: Uğur Çiftçi (Gençlerbirliği), DK 45: Jailton Paraiba (Gençlerbirliği), DK 50: Roberto Soldado (Fenerbahçe), DK 67: Oğuz Güçtekin (Fenerbahçe), DK 76: Nabil Dirar (Fenerbahçe), DK 89: Luccas Claro (Gençlerbirliği), DK 90: Deniz Yılmaz (Gençlerbirliği)
 

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