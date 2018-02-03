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Antalyaspor'dan kritik galibiyet
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ANTALYASPOR'DAN KRİTİK GALİBİYET

Antalyaspor'dan kritik galibiyet

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek kritik bir galibiyete imza attı. Konuk ekip mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

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Antalya Stadyumu'nda oynanan maçta Antalyashor, Deniz Kadah'ın 9. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk Evkur Yeni Malatyaspor, 45+2'de Aytaç Kara'nın golüyle skora denge getirdi: 1-1

Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Karşılaşmanın 51. dakikasında topsuz alanda rakibine fiziki müdahalede bulunan Evkur Yeni Malatyasporlu Issam Chebake direkt kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

Eksik kalan rakibi karşısında baskısını artıran ev sahibi Antalyaspor'da 66. dakikada bir kez daha Deniz Kadah sahneye çıktı ve takımını 2-1 öne geçirdi. Ev sahibi ekipte El Kabir 90+2'de skoru ilan etti: 3-1 

Bu sonuçla küme düşme hattında bulunan Antalyaspor puaınnı 21'e çıkarırken Evkur Yeni Malatyaspor 26 puanda kaldı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL Maçın 8. dakikasında Antalyaspor penaltı kazandı. Nazım Sangare'nin sağ taraftan kullandığı uzun taç atışında ceza sahasında topla buluşan Maicon, Doria'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. 9'uncu dakikada penaltıyı kullanan Deniz Kadah, kaleci Ertaç Özbir'in sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu:1-0

19. dakikada sol kanatta topla buluşan Aytaç Kara, ceza sahasına ortasını yaptı. Savunmadan seken topu önünde bulan Boutaib'in kaleci Ferhat Kaplan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak Ferhat Kaplan'ın müdahalesiyle kornere çıktı.

28. dakikada ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Deniz Kadah'ın vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

40. dakikada Adem Büyük'ün ceza sahası dışından sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

GOL 45+2. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmada beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Pereira'nın ceza sahasına yerden ortasında, penaltı noktası civarında topla buluşan Boutaib, meşin yuvarlağa istediği gibi vuramadı. Arka direğe doğru açılan topu önünde bulan Aytaç Kara'nın gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 berabere tamamlandı.

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