Kocaman'dan kadroda 3 önemli değişiklik

Sarı-lacivertlilere İsmail Köybaşı, Chahechouhe ve Fernandao'nun yerine Oğuz Kaan Güçtekin, Valbuena ile Soldado forma giydi.

Böylece Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Chahechouhe, Süper Lig'de 8 maç sonra yedek kaldı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kocaman, geçen hafta Trabzonspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inde oynayan Aatıf Chahechouhe ve Jose Fernandao yedekler arasında otururken, İsmail Köybaşı kadroda yer almadı.

Bu isimlerin yerine Kocaman, Oğuz Kaan Güçtekin, Mathieu Valbuena ve Roberto Soldado'ya şans verdi.

Valbuena 11'e döndü

Fenerbahçeli Valbuena, Kadıköy'de 3 ayı aşkın bir süre sonra lig maçında ilk 11'de sahaya çıktı.

Son olarak 17. haftadaki Atiker Konyaspor maçında ilk 11'de oynayan Fransız futbolcu, Göztepe ve Trabzonspor karşılaşmalarında sonradan oyuna girmişti.

Valbuena, ligde Ülker Stadı'nda son olarak 30 Ekim 2017'de oynanan Kayserispor maçında ilk 11'de oynamıştı. Bu karşılaşmadan sonra Kocaman, 33 yaşındaki futbolcuyu ligde sadece Konya deplasmanında ilk 11'de sahaya sürdü. Valbuena, 3 ayı aşkın bir süre sonra sarı-lacivertli taraftarların önünde bir lig maçında 11'e girmeyi başardı.

Fenerbahçe'nin İspanyol santrforu Roberto Soldado ise Süper Lig'de 3 hafta sonra ilk şansı buldu.

Sarı-lacivertlilerin 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuz Kaan da bu sezon ikinci kez ilk 11'de oynama fırsatı yakaladı.

Chahechouhe 8 maç sonra kulübede

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Chahechouhe, Süper Lig'de 8 maç sonra yedek kaldı.

Süper Lig'in 12. haftasında Demir Grup Sivasspor maçıyla ilk 11'de oynamaya başlayan Chahechouhe, bu karşılaşmaya kadar Kocaman'ın vazgeçilmez isimlerinden biri olmuştu. Chahechouhe, Gençlerbirliği maçında formasını Valbuena'ya kaptırdı.

Fenerbahçe'de 7 eksik

Fenerbahçe'de 7 futbolcu sakatlığından dolayı Gençlerbirliği karşısında forma giyemedi.

Sarı-lacivertlilerde Martin Skrtel, Luis Neto, Yiğithan Güveli, Giuliano Victor de Paula, Vincent Janssen ile Şener Özbayraklı sakatlıkları devam ettiği için kadroda yer almadı. Kasık bölgesinde ağrıları bulunan İsmail Köybaşı da kadroda bulunmadı.

Tribünler boş kaldı

Fenerbahçe'yi, Gençlerbirliği maçında taraftarı yalnız bıraktı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada tribünlerin büyük bir bölümü boş kaldı. Karşılaşmayı 20 bine yakın Fenerbahçeli taraftar tribünden takip etti.

Gençlerbirliği'ni ise az sayıdaki taraftarı kendilerine ayrılan deplasman tribününden destekledi.

Öte yandan iki takım futbolcuları sahaya "Kalbimizle duamızla Mehmetçik'in yanındayız'' yazılı pankartla çıkarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

Tribünde ise "Ayağına taş değmesin Mehmet'im" yazılı pankart dikkati çekti. Taraftarlar maç başlamadan önce hep birlikte "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratında bulundu.