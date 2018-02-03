Fenerbahçe'de 7 eksik!

Fenerbahçe'de 7 futbolcu sakatlığından dolayı Gençlerbirliği karşısında forma giyemedi.



Sarı-lacivertlilerde Martin Skrtel, Luis Neto, Yiğithan Güveli, Giuliano Victor de Paula, Vincent Janssen ile Şener Özbayraklı sakatlıkları devam ettiği için kadroda yer almadı. Kasık bölgesinde ağrıları bulunan İsmail Köybaşı da kadroda bulunmadı.



TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Fenerbahçe'yi, Gençlerbirliği maçında taraftarı yalnız bıraktı.



Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada tribünlerin büyük bir bölümü boş kaldı. Karşılaşmayı 20 bine yakın Fenerbahçeli taraftar tribünden takip etti.



Gençlerbirliği'ni ise az sayıdaki taraftarı kendilerine ayrılan deplasman tribününden destekledi.



Öte yandan iki takım futbolcuları sahaya "Kalbimizle duamızla Mehmetçik'in yanındayız" yazılı pankartla çıkarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.



Tribünde ise "Ayağına taş değmesin Mehmet'im" yazılı pankart dikkati çekti. Taraftarlar maç başlamadan önce hep birlikte "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratında bulundu.